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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bulgar başbakanı Türkiye’yi övdü

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Bulgar başbakanı Türkiye’yi övdü

NATO karargâhında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüşen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ‘Türkiye’nin yeri doldurulamaz bir ülke olduğu’ mesajını verdi.

Borisov, “Hiçbir ülke DEAŞ’la mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz. İki kıtaya uzanan Türkiye, boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ’la mücadelede ediyor” dedi. Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan’a yasa dışı girişlerin durduğunun altını çizerek, “Türkiye bizimle anlaşmasına sadık kalıyor, Türkiye’den Bulgaristan’a tek bir yasadışı göçmen girişi olmamıştır” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasına yönelik tartışmalara da değinen Borisov, “Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz” dedi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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