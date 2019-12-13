Bulgar başbakanı Türkiye’yi övdü
NATO karargâhında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüşen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ‘Türkiye’nin yeri doldurulamaz bir ülke olduğu’ mesajını verdi.
Borisov, “Hiçbir ülke DEAŞ’la mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz. İki kıtaya uzanan Türkiye, boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ’la mücadelede ediyor” dedi. Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan’a yasa dışı girişlerin durduğunun altını çizerek, “Türkiye bizimle anlaşmasına sadık kalıyor, Türkiye’den Bulgaristan’a tek bir yasadışı göçmen girişi olmamıştır” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasına yönelik tartışmalara da değinen Borisov, “Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz” dedi.
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