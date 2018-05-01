Buhara’da tarihe yolculuk

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBuhara’da tarihe yolculuk
GeriDünya Buhara’da tarihe yolculuk
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
01.05.2018 - 23:41, Son Güncelleme:

Buhara’da tarihe yolculuk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buhara’da tarihe yolculuk

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Türbesi’ni gezdi.

Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında Taşkent'teki temasları sonrasında dün sabah özel uçak ‘CAN’ ile Buhara şehrine geçti. Erdoğan’ı, Buhara Uluslararası Havalimanı’nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi ile Buhara Bölge Valisi Uktam Barnoyev karşıladı. Yerel kıyafetler giyen iki Özbek genç kız tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a çiçek verildi. Buhara’da tarihi ve kültürel yerleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi de eşlik etti. Gezisinin ilk durağında Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi türbesini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buharalı imamlardan bilgi aldı. Türbe önünde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuran-ı Kerim okudu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi de kendileri için ayrılan yerde oturup, okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi ve ardından dua etti. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, türbenin içindeki medreseleri gezdi. Medresede bakır tabakların içine dua işleyenlerin bulunduğu yere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradakilerle bir süre sohbet etti, tabakları inceledi.

Buhara’da tarihe yolculuk

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a medresenin bahçesindeki ağaçlardan toplanan dut ikram edildi. Burada bir süre oturan Erdoğan ve eşi, Mirziyoyev çifti ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Ark Kalesi'ne ve Poi Kalon Külliyesi'ni de ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TSİ 20.50’de ise Güney Kore’nin başkenti Seul’e gitti. Erdoğan, Seul Hava Üssü’nde Güney Kore protokolü yetkilileri ve Türkiye Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.

Buhara’da tarihe yolculuk

TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN ÖZBEK GÜVENCESİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ziyaretini değerlendiren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türk iş dünyasını ülkesine davet etti. Mirziyoyev, “İlk önce değerli Türk işadamları ülkemize gelmez ise başka devletler bize güvenmez. Artık ülkede Türk işadamlarına engel olan, devlet siyasetimize ihanet yapmış olacak. Bunu herkesin bilmesi lazım” diye konuştu.

Buhara’da tarihe yolculuk

GÜNEY KORE’YE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan , özel uçak "CAN" ile TSİ 20.50'de Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçti.

Erdoğan, Seul Hava Üssü'nde Güney Kore Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.

Buhara’da tarihe yolculuk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?

DEAŞ’ı ‘bitirme’ operasyonu başlıyor

Nükleer şov dünyayı böldü

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu