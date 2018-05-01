Buhara’da tarihe yolculuk
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Türbesi’ni gezdi.
Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında Taşkent'teki temasları sonrasında dün sabah özel uçak ‘CAN’ ile Buhara şehrine geçti. Erdoğan’ı, Buhara Uluslararası Havalimanı’nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi ile Buhara Bölge Valisi Uktam Barnoyev karşıladı. Yerel kıyafetler giyen iki Özbek genç kız tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a çiçek verildi. Buhara’da tarihi ve kültürel yerleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi de eşlik etti. Gezisinin ilk durağında Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi türbesini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buharalı imamlardan bilgi aldı. Türbe önünde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuran-ı Kerim okudu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi de kendileri için ayrılan yerde oturup, okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi ve ardından dua etti. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, türbenin içindeki medreseleri gezdi. Medresede bakır tabakların içine dua işleyenlerin bulunduğu yere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradakilerle bir süre sohbet etti, tabakları inceledi.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a medresenin bahçesindeki ağaçlardan toplanan dut ikram edildi. Burada bir süre oturan Erdoğan ve eşi, Mirziyoyev çifti ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Ark Kalesi'ne ve Poi Kalon Külliyesi'ni de ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TSİ 20.50’de ise Güney Kore’nin başkenti Seul’e gitti. Erdoğan, Seul Hava Üssü’nde Güney Kore protokolü yetkilileri ve Türkiye Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.
TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN ÖZBEK GÜVENCESİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ziyaretini değerlendiren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türk iş dünyasını ülkesine davet etti. Mirziyoyev, “İlk önce değerli Türk işadamları ülkemize gelmez ise başka devletler bize güvenmez. Artık ülkede Türk işadamlarına engel olan, devlet siyasetimize ihanet yapmış olacak. Bunu herkesin bilmesi lazım” diye konuştu.
GÜNEY KORE’YE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan , özel uçak "CAN" ile TSİ 20.50'de Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçti.
Erdoğan, Seul Hava Üssü'nde Güney Kore Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle