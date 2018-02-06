Bugün anlaşamazlarsa erken seçim geliyor

ALMANYA’da yeni büyük koalisyon hükümeti için yürüyen müzakerelerde bir gün daha uzatmalara gidildi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) başlangıçta pazar akşamı koalisyon müzakerelerini sonlandırmayı programlarına aldı. Ancak pazar akşamı bir uzlaşmaya varamayan parti yetkilileri, müzakereleri bir kez daha uzattı.

Bu sabah saat 09.00’da koalisyon sözleşmesini kamuoyuna açıklamayı planlıyorlardı. Ancak pazartesi akşam geç saatlere doğru sağlık ve iş sözleşmeleri üzerine uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Hıristiyan Birlik bir gün daha müzakereleri uzatmayı önerdi.

SPD: BAŞARIYLA SONUÇLANDIRMAYA İSTEKLİYİZ

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, bugün son gün olduğunu belirterek, “Bazı noktalarda ilerleme kaydettik. Ancak halen tartışma sürüyor. Yarın (salı) ya anlaşacağız ya da anlaşamayacağız” dedi. Klingbeil, “Anlaşma sağlanamayacağı ihtimali yok diyebiliyor musunuz?” sorusuna, “Biz başarıyla sonuçlandırmaya istekliyiz” yanıtını verdi.

Parti yetkilileri ve liderler bu sabah saat 10.00’da CDU Genel Merkezi’nde yeniden müzakere masasına oturdu. Görüşmelerin geceye sarkabileceği ihtimali de var. Anlaşma sağlanırsa, yarın sabah koalisyon sözleşmesi, kamuoyuna açıklanacak. Sağlanamazsa, erken seçim yolda.