Budapeşte’de tekne faciası
Budapeşte’de turistleri taşıyan gezi teknesinin batması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise kayıp.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de önceki gün 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebatı taşıyan 27 metrelik ‘The Mermaid’ (Deniz Kızı) isimli teknenin Tuna Nehri’nde batması sonucu, turistlerden en az 7’si hayatını kaybetti. Aralarında 6 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları ise halen devam ediyor. Turist teknesine, Tuna Nehri üzerindeki Margit Köprüsü altında 134 metrelik ‘Viking Signy’ adlı İsviçre bandıralı ‘nehir cruise gemisi’nin arkadan çarptığı belirtiliyor.
7 SANİYEDE BATTI
Budapeşte’de bir haftadır devam eden yağışların nehirdeki akıntıyı hızlandırması ve düşük hava sıcaklıklarının kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırdığı açıklandı. Trafiğine kapatılan nehirde dalgıçlar ve su vinçleriyle yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu dün batan tekneye ulaşıldı. Teknenin, kazanın ardından sadece 7 saniye içinde battığını açıklayan yetkililer, bu kadar kısa sürede tahliyenin mümkün olmadığını, dolayısıyla kaybolanların hayatları hakkında endişe duyduklarını vurguluyor.
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