Bu ‘yavru’ 99 milyon yaşında
Myanmar’da, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu.
Fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.
Kanada’daki Alberta Üniversitesi’nden Prof. Michael Caldwell, fosilin şu ana kadar bulunan en eski yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminden kaldığını söyledi.
Fosilin üstündeki bitki ve böcek ‘fosillerinin’ de, yavru yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.
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