Bu yaptığına hiç değer mi Anthony
İngiltere Premier Ligi ve dünyanın en önde gelen futbol takımlarından Manchester United’ın yıldız oyuncusu Anthony Martial’ın, 8 aylık hamileyken sevgilisini aldattığı iddia edildi.
İddiayı gündeme getiren İngiliz The Sun gazetesinde çıkan habere göre, yıldız futbolcu, bebeğini bekleyen sevgilisini Paris’te aldattı. The Sun, haftada 75 bin sterlin (yaklaşık 510 bin TL) geliri olan oyuncunun, Paris’te geceliği 70 sterlinlik ‘ucuz’ bir otelde, Malika Semichi isimli bir kadınla bir gece geçirdiğini yazdı.
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