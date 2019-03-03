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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.03.2019 - 01:52, Son Güncelleme:

Bu sözlerle yerden yere vurdu: Işıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz

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Bu sözlerle yerden yere vurdu: Işıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu politikasına ilişkin, "Biz Ortadoğu'ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama oraya ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz." dedi.

Trump, Washington'da Cumhuriyetçilerin "Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda" konuştu.

Konuşmanının önemli bir kısmını ekonomiye ve başkanlığı döneminde eski yönetimlerce imzalanmış ticari anlaşmaları iptal etme konularına ayıran Trump, ABD'nin Orta Doğu politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin başka ülkelere yardım yapmadan önce kendi altyapısını yenilemesi gerektiğini anlatan Trump, Ortadoğu'da harcanan paranın bölgede olumlu sonuçlar vermediğini söyledi.

GÜVENLİK AMACIYLA

Irak'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, uçağı inerken ışıklarının güvenlik amacıyla söndürüldüğünü ve buna çok şaşırdığını anlattı.

Trump, "Biz Ortadoğu'ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz. Bu çok kötü. 7 trilyon dolar harcadık ve inerken ışıklarımızı kapatmak zorundayız." dedi.

Bu sözlerle yerden yere vurdu: Işıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz

ABD'nin eski Savunma Bakanı Jim Mattis'e isim vermeden atıfta bulunan Trump, "Sonradan kovmak zorunda olduğum bir generale 'Şu (DEAŞ) hilafet ne zaman tamamen biter' dedim. 'Efendim 2 yıl içerisinde' dedi. Buna ikna olmadım iki yıl bekleyemem dedim ve başkaları ile de görüşmek üzere Irak'a gittim." diye konuştu.

NASIL BIRAKACAKSIN Kİ ONU

Trump, Irak'ta generallerin kendisine Irak'taki ABD üslerinden de DEAŞ'ın vurulmasına izin verdiği takdirde örgütün iki haftada bitebileceğini söylediğini dile getirdi.

Irak'ta iniş yaptığı Enbar'daki El Esed hava üssünü de öven Trump, "İniş yaptığım hava üssü ne inanılmaz bir şey. Onu inşa ederken 3 milyar dolar harcamışızdır. Irak'tan çekilmek istemememin bir nedeni de bu. Nasıl bırakacaksın ki onu?" dedi.

Bu sözlerle yerden yere vurdu: Işıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz

Diğer taraftan, konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinmeyen Trump, Hindistan'ın ABD ürünlerinden yüksek gümrük vergisi aldığını ve ABD'nin Hindistan'a da yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını ifade etti. 

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