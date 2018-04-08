Bu, solan bir aşkın bayramı
Çin, sekiz önemli bayramdan biri kabul edilen “Çingmingcie”yi (Ölüler Bayramı) kutluyor. Çin’in geleneksel Ay takvimine göre üçüncü ayın 14’ünde kutlanan bayramda, Çinliler yakınlarının ve dostlarının mezarlarını ziyaret ederek mezar taşlarını rengarenk çiçeklerle süslüyor, mezar taşlarını temizleyip üzerindeki yazıları yeniden boyuyor, mezarlara çiçek bırakıyor ve atalarının ruhlarına saygılarını sunuyor. Ölüler bayramı nedeniyle dün başlayan resmi tatil, yarına kadar sürecek.
Çin, sekiz önemli bayramdan biri kabul edilen “Çingmingcie”yi (Ölüler Bayramı) kutluyor. Çin’in geleneksel Ay takvimine göre üçüncü ayın 14’ünde kutlanan bayramda, Çinliler yakınlarının ve dostlarının mezarlarını ziyaret ederek mezar taşlarını rengarenk çiçeklerle süslüyor, mezar taşlarını temizleyip üzerindeki yazıları yeniden boyuyor, mezarlara çiçek bırakıyor ve atalarının ruhlarına saygılarını sunuyor. Ölüler bayramı nedeniyle dün başlayan resmi tatil, yarına kadar sürecek.
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