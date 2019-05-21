Bu sefer de su şişesi skandalı
Fenomen dizi Game of Thrones’un (Taht Oyunları) sekizinci sezonunun final bölümü önceki gece yayınlandı.
Ancak bölüm, sezon boyunca hayal kırıklığına uğrattığı hayranlarının beklentilerini yine karşılamadı. Dördüncü bölümde unutulan kahve bardağının ardından son bölümdeki su şişesi, sezonun ‘özensiz’ çekildiği yorumlarına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı HBO’nun son sezonu tekrar çekmesi için internet üzerinden başlatılan imza kampanyası kısa süre içerisinde 1 milyonu geçti.
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