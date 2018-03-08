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    ‘Bu sabah telefonla aradılar. Yeni hükümette yokum’

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    08.03.2018 - 11:45 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, SPD’ye vekaleten genel başkanlık yapan Olaf Scholz ile Grup Başkanı Andrea Nahles’in bu sabah kendisini arayarak yeni hükümette görev alamayacağını bildirdiklerini açıkladı.

    Almanya’da kimin Dışişleri Bakanı olacağı en büyük merak konusuydu. SPD eski lideri Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı olarak çok seviliyordu. Anketlerde de en sevilen politikacıların başında geliyordu ve bakanlıkta kalmak için yoğun çaba sarfetti. Ancak koltuğunu koruyamadı.
    Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gabriel, SPD’ye vekaleten genel başkanlık yapan Olaf Scholz ile Grup Başkanı Andrea Nahles’in bu sabah kendisini telefonla arayarak yeni hükümette görev alamayacağını söylediklerini belirtti.

    ‘HEYECANLI VE OLAYLI ZAMANLARDI’
    30 yıllık siyasi hayatında 18 yıl Almanya’ya ve partisine yönetici kadrolarda hizmet ettiğini belirten Gabriel, “Meclise doğrudan seçilmiş milletvekiliyim. Ancak şimdi SPD’de yönetici olarak görevler aldığım dönem sona erdi. Çok heyecanlı ve olaylı zamanlardı bunlar. Bana gençliğimde rüyamda bile görmeyeceğim büyük şans ve tecrübe kapısı açtı” dedi.
    Merkel hükümetinde Ekonomi Bakanlığı da yapan Gabriel, Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in Cumhurbaşkanı olması üzerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna geçmişti. Gabriel, SPD genel başkanlığını da genel seçimlerde başbakan adayı Martin Schulz’a bırakmıştı.

    Etiketler: Sigmar Gabriel , Almanya , avrupadan haberler
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