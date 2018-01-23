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    Bu ölçümde hiç acı yok

    DIŞ HABERLER
    23.01.2018 - 23:25 | Son Güncelleme:

    İrlandalı bilim insanları, şeker hastalarının ‘parmak delerek’ kandan yaptıkları şeker seviyesi ölçümü için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde, glikoz ölçümü artık acısız yapılacak.

    Yeni yöntem, özellikle şeker hastası çocuk ve gençlerin glikoz seviyelerini ‘iğnesiz, acısız ve kansız’ ölçebilmeleri için geliştirildi.

    Bu teknikte, kolun üst kısmına bir yama yerleştiriliyor. İki hafta sonra yama bir cihaza konuyor ve glikoz seviyesi tek damla kan akmadan ölçülüyor.

    Çocuk ve gençleri ‘parmak delmekten’ kurtaran bu yöntem, 4 ile 17 yaş arasındaki şeker hastaları için uygun.

    İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris, yeni yöntemi şöyle anlattı:

    “Bu ebeveynler ve çocukları için iyi bir haber. Bazı hastaların günde 10 defa glikoz seviyelerini test etmeleri gerektiğini biliyorum. Umarım çocuklar ve genç yaştaki hastalar için yaşadıkları sıkıntılar olabildiğince azaltılmış olur.”

    Etiketler: kan şekeri , gazetehaberleri
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