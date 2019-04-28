Bu meslekler yok olacak
OECD’nin son yayınladığı rapora göre otomasyonun yaygınlaşması, mesleklerin neredeyse yarısını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), yayınladığı son raporda pek çok mesleğin önümüzdeki 20 yılda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Rapor giderek yaygınlaşan otomasyonun sonucu olarak mesleklerin yüzde 14’ünün tamamen otomatik hale gelerek insana ihtiyaç duymayacağını, yüzde 32’sinin ise önemli oranda değişeceğini öngörüyor. Uzmanlar raporda, hükümetlerin çalışanlarını yapay zekânın mesleklerine vuracağı darbe konusunda yeteri kadar hazırlayamadığına dikkat çekiyor.
TÜRKİYE EN RİSKLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE
Her 7 meslekten birinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizilen raporda, Türkiye ‘en fazla iş kaybedecek ülkeler sıralamasında’ Slovakya ve Litvanya’dan sonra en riskli üçüncü ülke konumunda. Raporda, hükümetlerin çalışanlarını yapay zekâ ve otomasyonun kendi yerlerini alabileceği konusunda hazırlaması gerektiği uyarısında bulunuldu. Teknolojik gelişmelerin olumlu yönlerinin de değerlendirildiği raporda “Teknolojik gelişmelerin, insanlara nerede, nasıl ve ne zaman çalışacaklarını seçmeleri konusunda özgürlük sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle