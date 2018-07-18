Bu koca avı sahilden yakaladı
AMERİKALI balıkçı Poco Cedillo, Teksas açıklarındaki Padre Adası’nda hayatının avını yakaladı.
Sahilde balık avlayan Cedillo, sığ sulara gelen dev bir çekiç köpekbalığını oltaya düşürdü.
4.2 metre boyundaki balığı bir saat 15 dakika süren uğraşın ardından sahile çekmeyi başaran Cedillo, çok yorulduğu için denize geri dönmeyi başaramayacağından korktukları dev çekiç kafayı parçalayıp etini hayır kurumlarına dağıttıklarını söyledi.
Facebook’taki paylaşımında Cedillo, “Herkes normalde köpekbalıklarını özgürlüğüne geri yolladığımı bilir. Hayatının balığını yakalamak ve sonrasında olanlar acı veriyor. Ama elimizden geleni yaptık” dedi.
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