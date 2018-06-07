Bu kez yer Çin... Asılı kalan çocuğu kurtarmak için dört kat tırmandı
Çin'de 4. katta balkon demirlerine sıkışan bir çocuğu, o sırada sokaktan geçen bir adam binaya tırmanarak kurtardı.
Korku dolu anların yaşandığı olay Çin’in Huaihua şehrinde yaşandı. 2 yaşındaki olduğu açıklanan çocuğun balkon demirlerinde sıkıştığını görenler polise ve itfaiyeye haber verdi.
4. katta asılı kalan çocuğu gören Zhang Xin, yardım ekiplerinin gelmesini beklemeden harekete geçti. Demirlere tırmanarak yukarı çıkan Xin, çocuğu olduğu yerden kurtardı. Eski bir asker olan adam, bu kahramanca hareketinin ardından çevredekiler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
Küçük çocuğun büyükannesinin evinde olduğu, kadının ise olay sırasında nerede olduğu bilinmediği belirtildi. Xin’in çocuğu kurtardığı anların videosu sosyal medyada paylaşılırken, geçtiğimiz günlerde Paris’te yaşanan olayı akıllara getirdi.
27 Mayıs’ta Fransa’nın başkentinde yaşanan benzer olayda, balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğu, Malili bir genç kurtarmıştı. Paris’te mülteci olarak hayatta kalmaya çalışan Mamoudou Gassama, bu cesur hareketinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından tebrik edilmiş ve Fransız vatandaşı ilan edilmişti.
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