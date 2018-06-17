Bu kez diğer tarafta protesto! Sokağa döküldüler
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin varılan anlaşma protesto edildi. Yunanistan tarafında 4 bin kişinin katıldığı protesto eyleminde 8 gösterici yaralanmıştı. .
Meclis binası önünde toplanan yüzlerce protestocu “Makedonya” ve “İsmimizi vermeyiz” sloganları attı. Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı protestoda, göstericiler taş ve meşaleler ile polise saldırdı. Ardından polisin gaz bombasıyla müdahalesinden sonra grup, meclis binasının önünden uzaklaştı.
"İMZALAR ATILDI"
Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununun" çözümüne yönelik anlaşma bugün iki ülke dışişleri bakanları tarafından imzalandı.
İki ülkenin sınır bölgesinde bulunan Prespa Gölü kıyısındaki bir köyde düzenlenen törene, iki ülkenin başbakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler de katıldı.
YUNANİSTAN TARAFINDA DA TEPKİ
Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin anlaşmanın imzalandığı alana gitmek isteyen 4 bin kişilik Yunan grup, polis ekiplerince 30 kilometre uzaklıktaki Pisoderi köyü yakınında durdurulmuş ve 8 eylemci yaralanmıştı.
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