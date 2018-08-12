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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriDünya Bu kez ABD'nin sınırında kriz: 'Egemenlik' gerilimi
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Dünya
AA
12.08.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Bu kez ABD'nin sınırında kriz: 'Egemenlik' gerilimi

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Bu kez ABD'nin sınırında kriz: 'Egemenlik' gerilimi

ABD Sınır Devriye ekiplerinin, ABD ve Kanada arasındaki sınırda bulunan Machias Seal Adası çevresinde istakoz avlayan Kanadalı balıkçıları durdurarak sorguya çektiği bildirildi. ABD ve Kanada'dan adaların kendilerine ait olduğuna dair peş peşe açıklamalar geldi.

Kanada’nın Nova Scotia eyaletine bağlı Grand Manan Adası'ndaki Balıkçılar Derneğinin temsilcisi Laurence Cook, yaptığı açıklamada, haziran ayı sonundan bu yana sürat tekneleriyle görev yapan ABD Sınır Devriye ekiplerinin, Kanadalı balıkçıları durdurduğunu ve sorguya çektiğini söyledi.

Cook, bugüne kadar en az 10 Kanadalı balıkçı teknesinin durdurulduğunu ve balıkçıların sorguya çekildiğini belirtti.

SINIR DEVRİYESİ

ABD Sınır Devriye görevlilerinin, Kanadalı balıkçılara uyuşturucu ve yasa dışı göçmen bulundurup bulundurmadıkları ve yasa dışı insan taşıyıp taşımadıklarına dair sorular sorduğu aktarıldı.

Sahip olduğu zengin kuş çeşitleri ile çevreciler ve fotoğrafçıların, istakoz ve balık çeşitleri ile de balıkçıların çokça tercih ettiği Machias Seal Adası üzerinde Kanada ve ABD egemenlik iddiasında bulunuyor.

KANADA: EGEMENLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke sularında meydana gelen gelişmenin soruşturulduğu belirtilerek, "Kanada’nın Machias Seal Adası ve çevresindeki sular üzerindeki egemenliği uzun süredir devam ediyor ve bu konuda uluslararası hukukta güçlü bir temele sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

ABD: RIZA GÖSTERİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığından ise Machias Seal Adası’nın 1783'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğu ve bu sulardaki Kanadalı balıkçıların avlanmasına sadece rıza gösterildiği kaydedildi. 

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