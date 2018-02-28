‘Bu karardan sonra kimse dizel araç almaz’

DIE Welt’teki yorumda Federal İdare Mahkemesi’nin kararının otomotiv endüstrisini daha da güç durumda bırakacağına dikkat çekiliyor:

“Karar dizel araç oranının daha da düşmesine yol açacak. Artık kim dizel araç satın alsın ki? Bu yalnızca iklim için kötü değil çünkü müşterilerin çoğu daha fazla karbondioksit yayan benzine geçecek ve aynı şekilde otomotiv endüstrisini de iyice güç durumda bırakacak ve karbondioksit emisyonuna ilişkin standartlar zar zor yerine getirilebilecek. Nihayetinde federal hükümet temel sanayiyi etkili bir biçimde koruma amacına bile ulaşabilmiş değil.

‘KENDİLERİ NEDEN OLDU’

Berlin’de yayınlanan Der Tagesspiegel’da yer alan yorumda, dizel araçların modernizasyonunun maliyetini üreticilere ödetmenin yerinde bir tercih olacağı savunuluyor:

“Yerel yönetimleri rezalet bir regülasyon kaosu yaratacak bir sokak kavgasına bırakmaktansa, devletin müdahalesi istendi. Leipzig’teki hakimlerin de sona erdirmeyi başaramadığı şu anki durumda, müstakbel federal hükümetin iki şeyi hızlı bir biçimde yoluna koyması gerekiyor: Mavi plaka ve daha eski dizel araçlar için donanım modernizasyonu. Dizel araçların modernizasyonunu, eğer teknik açıdan mümkün ve ekonomik açıdan mantıklıysa, üreticilere ödetmek de gayet yerinde bir tercih. Bu aşağı yukarı on iki milyon euroya mal olacak. Otomobil firmaları eğer şimdi değilse ne zaman bu maliyetleri üstlenebilecek ekonomik durumda olacak? Nihayetinde bunlara kendileri neden oldu, firmaların tüm teknik hilelerle sömürdüğü yasal gri alanları yaratan yasa yapıcıların aktif desteğiyle.”

FATURAYI ŞEHİRLER ÖDÜYOR

Kölner Stadt-Anzeiger’da federal devletin eylemlerinin bedelini şehirlerin ödediği yorumunda bulunuluyor:

“Federal devlet ve eyaletler tereddüt etti, gecikti ve kirli havayı izledi. Bunun sonuçlarına da şehirler katlanmak zorunda. Ve dizel araç kullananlar aptal konumuna düştü. Leipzig’teki mahkeme bunu değiştiremez. Ancak bu yük dağıtımı, kurtulunması gereken bir demokrasi alışkanlığı.”

‘ALMANYA KENDİNİ REZİL ETMEK İSTEMİYORSA...’

Stuttgarter Zeitung’daki yorumdaysa on sene önce atılan adımların bugüne örnek olabileceğine dikkat çekiliyor:

“Yeni incelemeler, donanım modernizasyonunun çok daha iyi bir seçenek olduğunu gösterdi. Bu teknik imkanlar çerçevesinde, inovasyon cumhuriyeti Almanya, eğer kendini yeniden rezil rüsva edip müşterilerini yanıltmaya devam etmek istemiyorsa, geride kalmamalı. Siyaset camiası ve otomotiv endüstrisi bunu yapabileceklerini on sene önce gösterdi: Şu anda geçerli olan düşük emisyon bölgelerini ve onlarla bağlantılı olarak, sarı ve kırmızı plakalı eski otomobiller için sürüş yasaklarını getirip bir modernizasyon projesiyle desteklediğinde. O zaman başarılan şeyi başarmak bugün de mümkün olmalı.”