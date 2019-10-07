‘Bu kadar parayı kimse hak etmez’
Dünyanın en zengin 5’inci insanı olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD’de Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Bernie Sanders’ın “Toplumda milyarderler bulunmamalı” açıklamasıyla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.
Milyarlarca dolarlık serveti bulunan Zuckerberg, “Bir insanın sahip olması gereken paranın eşiği nedir bilmiyorum ama, kimse bu kadar fazla parayı hak etmiyor” sözleriyle, Sanders’ın sözlerine olumlu yaklaştı.
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