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    Bu görüntü ABD'nin iddiasını çökertti!

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin tepkilerine karşı terör örgütü YPG'yi desteklemeyi sürdüren ABD'nin 'YPG' ısrarını çürütecek bir görüntü ortaya çıktı. Afrin’e bağlı Bülbül beldesine yakın bir konumda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın uydu görüntüsü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması ile deşifre oldu.

    ABD'nin YPG’nin terör örgütü olmadığı, PKK ile organik bağının bulunmadığı iddiası uydu görüntüsü ile çürüdü.

    ABD’nin Türkiye’nin ikazlara rağmen desteklediği YPG’nin PKK ile bağlantısı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın uydu görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması ile deşifre olan görüntü Afrin’e bağlı Bülbül beldesinin yakınlarında yer alıyor.

    Bu görüntü ABDnin iddiasını çökertti

    Yeni Şafak'ın haberine göre, uygulamaya girildiğinde coğrafi sekmesinde uygun koordinatlar girilince terör örgütü yöneticisinin görüntüsü açıkça ortaya çıkıyor.

    Uygulamada enlem alanında 36.78020246, boylam alnına ise 36.81205809 değerleri girildiğinde PKK/YPG yöneticisi Öcalan’ın görüntüsü ortaya çıkıyor.

    Terör örgütünden temizlenen alanlarda bulunan tünellerde teröristlere ait Türkçe ve Kürtçe yazılmış günlükler, çok sayıda siyasi doküman ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraflar bulundu.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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