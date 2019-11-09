Bu gemi batmaz
Karıncalardan ilham alınarak üretilen bir metal, denizciliğin kaderini değiştirebilir. İçinde hava muhafaza edebilen metal sayesinde batmayan gemilerin inşa edilmesi mümkün olabilecek.
ABD’nin New York kentindeki Rochester Üniversitesi, geliştirilen yeni bir metal tipinin gelecekte ‘batmayan gemilerin’ inşa edilmesi için büyük bir umut ışığı olduğunu duyurdu. Suyun altında ve yüzeyinde rahat bir şekilde hareket eden ‘ateş karıncalarının’ ilham verdiği yeni metal içinde bir miktar havayı muhafaza ederek suyun yüzeyinde kalmayı başarıyor.
KARINCA USULÜ
Ateş karıncalarının suyun üzerinde bacaklarını birleştirerek sal gibi yüzeyde kalabildikleri biliniyor. Suya dayanıkları vücutlarının içinde hava depoladıkları bilinen ateş karıncalarına benzer şekilde dizayn edilen metal hakkında konuşan Rochester Üniversitesi’nden bilim insanları, “Bu gelecekte batmayan gemilere ya da okyanusta uzun süre boyunca ayakta kalmayı başarabilen gözetleme aletlerinin kullanılmasına yol açabilir” ifadesini kullandı.
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