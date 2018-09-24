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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
24.09.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Bu fotoğraflar binlerce dolar kazandırdı

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Bu fotoğraflar binlerce dolar kazandırdı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, emekli bir öğretmenin barınaktaki kedilerle şekerleme yaparken çekilen fotoğrafları internet üzerinde yayılıp, meşhur oldu ve gönüllü çalıştığı barınağa 40 bin dolar bağış yapıldı.

75 yaşındaki emekli İspanyolca öğretmeni Terry Laurmen, Green Bay kentindeki Safe Haven kedi barınağında geçen yıldan bu yana gönüllü çalışıyordu.

Kedilere özel bir kafe şeklinde tasarlanan barınağı iki yıl önce 27 yaşındaki Elizabeth Feldhausen kurdu.

Barınak, engelli, özel bakıma ihtiyacı olan ve başka barınaklara giderlerse uyutulma riski olan kedileri rehabilite etme ve ev bulmakta uzmanlaşan bir kuruluş.

Emekli öğretmen Terry Laurmen de hemen hemen her gün özel fırçasıyla gelip kedilerin tüylerini tarıyor.
Yılın büyük bölümünde seyahat ettiği için kendisine kedi alamayan Laurmen, barınakta gönüllü çalışıyor.

'KEDİ DEDE'

Barınağın sahibi Elizabeth Feldhausen BBC'ye yaptığı açıklamada "Bütün kediler onu tanıyor ve kapıdan içeri girer girmez üstüne doğru koşuşuyorlar çünkü özel fırçası ve hediyeleri olduğunu biliyorlar. Üzerinde toplanıp kendilerini sevdiriyorlar" dedi.

Ancak günde 20-30 kedinin tüylerini taramak yorucu bir iş ve barınaktaki diğer gönüllüler, kedilerle şekerleme yaparken Terry'nin fotoğraflarını çekmeye başladılar.

Bu fotoğraflar binlerce dolar kazandırdı

Terry'nin kedilerle uyuma fotoğrafları birkaç gün önce Facebook'a konuldu ve dünya genelinde binlerce kez paylaşıldı.

Barınak Terry'ye 'Kedi Dede' lakabını taktı. Terry lakabını kabul ediyor, ancak internette yakaladığı şöhrete anlam veremiyor.

Elizabeth "Topluluğumuzdaki insanların seveceğini biliyordum ama bu kadar yayılacağını ben de tahmin edemedim. Kaç kişinin gördüğünü söylediğimde Terry'de cidden çok çok mutlu oldu" dedi.

Fotoğrafların internette yayılmasında bu yana birçok kişi hem kedileri hem de Terry'yi görmek için barınağı ziyaret etmeye başladı ve binlerce dolarlık bağış yapıldı.

Barınağın bir sonraki planı ise Terry'nin kedilerle uyurken çekilen fotoğraflarından oluşan bir takvim yapmak.

Elizabeth "Kendisine bunu yapıp yapamayacağımızı sordum ve kediler için para getirecek her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi" diyor.

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