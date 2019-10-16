Bu fotoğrafımı ‘beğen’diniz mi
İngiltere’de bulunan The Chelsea Psikoloji Kliniği uzmanlarına göre, Instagram hesabından başarılarını paylaşanlar ‘ödüllendirilme’ talep ederken, egzotik sahil fotoğrafları koyanlar ise ‘onaylanma’ duygusu ile bu paylaşımları yapıyor.
Uzmanlar, kendilerine ait sevilen ve beğenilen görselleri Instagram gibi sosyal medya mecralarında paylaşmalarının özgüveni arttırmak için genellikle dışsal onay arayışı ile ilgili olduğunu söyledi.
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