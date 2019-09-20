Bu filmleri izleyecek ‘korkusuz’ aranıyor
ABD’li yayın şirketi Dish, korku filmi sevenler için ilginç bir yarışma düzenliyor.
Buna göre akıllı bileklik yardımıyla kalp atışları takip edilecek olan katılımcıların Stephen King’in sinemaya uyarlanan en korkunç 13 eserini Cadılar Bayramı’na kadar (31 Ekim) ‘korkmadan’ izlemeleri gerekiyor. King’in eserlerinden uyarlanan “Carrie”, “Shining” ve “It” gibi klasikleşmiş filmlerin yer aldığı seçkiyi korkmadan izleyen yarışmacıya 1300 dolar (7 bin 400 TL) para ödülü verilecek.
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