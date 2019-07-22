Bu ev barışma hediyesi mi
İNGİLTERE’de önümüzdeki çarşamba günü belli olması beklenen başbakanlığın en favori ismi, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson (55) ve kız arkadaşı Carrie Symonds’a (31), Londra’da tam 1.3 milyon sterlin (9 milyon 191 bin TL) değerinde ev aldı.
Johnson ve kız arkadaşının yeni evlerini haber veren İngiliz gazeteleri, Victoria dönemine ait ve oldukça pahalı 3 katlı eve yeni mobilyaların da şimdiden yerleştirilmeye başlandığını yazdı. Geçtiğimiz ay çift, yüksek sesli kavgaları nedeniyle basının diline düşmüş, gürültü üzerine şikâyetçi olan komşuların ihbarıyla polis çağırılsa da Johnson yorum yapmamıştı.
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