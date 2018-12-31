Bu da ‘Face’bebek
İngiltere’de bir çift, üyesi oldukları anne-babaların doğum ve ebeveynlik deneyimlerini paylaştığı Facebook grubunun topladığı yardımlarla tüp bebek sahibi oldu. Dolaylı yoldan da olsa Facebook yardımıyla doğan ilk bebeğin adı da Isla oldu...
İngiliz Marisha Chaplin (26) ve Jon Hibbs (29), 11 yıl önce aynı hastanede kanser tedavisi görürken tanıştı ve âşık oldu. O zaman 16 yaşında olan Marisha, tedavi sırasında yumurtalıkları zarar gördüğü için, çift vakit kaybetmeden bebek sahibi olmak için denemelere başladı. 2016’da Marisha 23 yaşındayken başvurdukları tüp bebek tedavisi olumlu sonuçlandı, çift ilk bebekleri Evie’yi kucağına aldı. Marisha, doğum yapmış annelerin tecrübelerini paylaştığı ‘Mayıs Bebekleri 2016’ adlı Facebook grubuna katıldı. Grup üyeleri, ikinci bebek için maddi durumları yeterli gelmeyen çifte 2 bin pound (yaklaşık 13 bin TL) topladı. Bu sayede Marisha, geçtiğimiz cumartesi bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Isla adı verildi.
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