CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Bloomberg International’dan Guy Johnson’ın sorularını yanıtlarken Amerikan yaptırımlarına değindi. ABD’nin İran’a yaptırımının yeni olmadığını vurgulayan Erdoğan, daha önce de bir yaptırım uyguladığını hatırlattı. Bunu bölgenin huzuru açısından doğru bulmadıklarının altını çizen Erdoğan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun da yaptığı açıklamayla “İran, edimlerini yerine getirmiş bir ülkedir” değerlendirmesinde bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

BÖLGEDE GERGİNLİKLERE NEDEN OLAN GELİŞMELER

“Peki neye göre şu anda İran’ı cezalandırıyorsunuz? Bunlar doğru şeyler değil. Kaldı ki Sayın Obama döneminde yürüyen bir süreç var. Sayın Obama döneminde yürüyen süreçte her şey normal, Obama işten ayrılınca bu defa yeni bir uygulamayla İran cezalandırılıyor. Şimdi bunlar doğru şeyler değil. Ve bunların hepsi de yani bölgenin barışına değil, bölgede gerginliklere neden olan gelişmeler. Ve biz bölgenin gerginliklere gitmesini istemiyoruz. Artı bu bölge yoruldu. Bu bölgede bir an önce barışı temin edelim; huzurlu bir dünyaya hep birlikte katkıda bulunalım. İşte bugün Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme adımı, yine bölgenin gerilmesine çok ciddi bir adımdır. Ve işte Gazze’de bugün öldürülen insanların sayısına bakıyoruz. Bakın bu bir felakettir. Bunun iki sorumlusu var: Sayın Trump ve Netanyahu.”

NE GETİRİP NE GÖTÜRECEĞİNİ HENÜZ ANLAMIŞ DEĞİLİM

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun el sıkışmasının iki lider arasında yeni bir dönemin başlangıç işareti olup olmadığına” ilişkin bir soruya karşılık da Erdoğan, “Ben şu anda Sayın Putin’le Netanyahu arasındaki el sıkışmanın ne getirip ne götüreceğini doğrusu henüz anlamış değilim” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı, Trump ile ilişkilerinin sorulması üzerine, “Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama tabii düşüncelerimizin örtüşmediği birçok yerler olmuyor değil, oluyor” ifadesini kullandı.

DÜNYAYA GÜÇLÜ MESAJI İSTANBUL’DAN VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerini cuma günü İstanbul'da olağanüstü toplantıya davet ettiklerini kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Dünyaya çok güçlü bir mesajı İstanbul'dan vereceğiz. Şu anda biz İsrail Büyükelçisi’ni zaten gönderdik. Bunun yanında şu anda bizim İsrail'deki elçimizi de biz değerlendirmelerde bulunmak üzere ülkemize çağırdık. Şimdi bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır. Onların da neticesini bekliyoruz. Bütün bunlarla beraber şu anda farklı ülkeler kendi büyükelçilerini çekmeye başladılar. Bunların üzerinde de cuma günü durmuş olacağız. Dünyaya bu konuyu en ideal şekliyle işleyeceğiz."

NETANYAHU’YA: HAMAS DİRENİŞ ÖRGÜTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin” diyen İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Twitter’dan sert yanıt verdi:

“Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazla süredir işgal altında tutan ırkçı devletin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır. İnsanlık dersi istiyorsanız on emiri okuyun. Hamas terör örgütü değil. Filistinliler de terörist değildir. Hamas bir direniş örgütüdür. Dünya, ezilen Filistin halkıyla dayanışma içerisindedir.”

BUCKINGHAM BULUŞMASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin başkenti Londra’da Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü.

Buckingham Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı. AA

SEÇİM YORUMU: A, B, C PLANLARIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg’e röportajında, 24 Haziran’daki seçimlerle ilgili olarak, kendisinin başkanlığı kazandığı, ancak Parlamentoda karışık bir tablonun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

“Bizde bir laf vardır: Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır.”

7 HAZİRAN ÖRNEĞİ

Erdoğan, “Tasarladığınız sistem sadece hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimlerini kazanmanız durumunda iyi çalışan bir sistem? Bir parçası buna uymadığında çalışmayan bir sistem mi?” sorusuna karşılık, derslerini iyi çalıştıklarını ve sistemi çalıştırmayacak bir gelişmeye de fırsat vermeyeceklerini belirtti. 7 Haziran’da sistemi tıkayan veya tıkamak isteyenler olduğunu, kendisinin de Cumhurbaşkanı olarak sistemin önünü açtığını ve hemen kasım seçimine gidildiğini anlatan Erdoğan, bu seçimlerde halkın “Bu böyle olmaz” diyerek AK Parti’yi tekrar tek başına iktidara getirdiğini, böylelikle de sistemin önünün açıldığını, çalışmaya başladığını söyledi.