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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
16.05.2018 - 00:29, Son Güncelleme:

'Bu bir felakettir'

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'Bu bir felakettir'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin’de 62 kişinin öldürüldüğü olaylar için “Bu bir felakettir. Bunun iki sorumlusu var: Sayın Trump ve Netanyahu” dedi. Erdoğan İngiltere temasları sırasında Bloomberg TV’ye verdiği mülakatta “Bu bölgede bir an önce barışı temin edelim, huzurlu bir dünyaya hep birlikte katkıda bulunalım” çağrısı yaptı.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Bloomberg International’dan Guy Johnson’ın sorularını yanıtlarken Amerikan yaptırımlarına değindi. ABD’nin İran’a yaptırımının yeni olmadığını vurgulayan Erdoğan, daha önce de bir yaptırım uyguladığını hatırlattı. Bunu bölgenin huzuru açısından doğru bulmadıklarının altını çizen Erdoğan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun da yaptığı açıklamayla “İran, edimlerini yerine getirmiş bir ülkedir” değerlendirmesinde bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

BÖLGEDE GERGİNLİKLERE NEDEN OLAN GELİŞMELER
“Peki neye göre şu anda İran’ı cezalandırıyorsunuz? Bunlar doğru şeyler değil. Kaldı ki Sayın Obama döneminde yürüyen bir süreç var. Sayın Obama döneminde yürüyen süreçte her şey normal, Obama işten ayrılınca bu defa yeni bir uygulamayla İran cezalandırılıyor. Şimdi bunlar doğru şeyler değil. Ve bunların hepsi de yani bölgenin barışına değil, bölgede gerginliklere neden olan gelişmeler. Ve biz bölgenin gerginliklere gitmesini istemiyoruz. Artı bu bölge yoruldu. Bu bölgede bir an önce barışı temin edelim; huzurlu bir dünyaya hep birlikte katkıda bulunalım. İşte bugün Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme adımı, yine bölgenin gerilmesine çok ciddi bir adımdır. Ve işte Gazze’de bugün öldürülen insanların sayısına bakıyoruz. Bakın bu bir felakettir. Bunun iki sorumlusu var: Sayın Trump ve Netanyahu.”

Erdoğan’dan Kudüs diplomasisi
Erdoğan’dan Kudüs diplomasisi

NE GETİRİP NE GÖTÜRECEĞİNİ HENÜZ ANLAMIŞ DEĞİLİM
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun el sıkışmasının iki lider arasında yeni bir dönemin başlangıç işareti olup olmadığına” ilişkin bir soruya karşılık da Erdoğan, “Ben şu anda Sayın Putin’le Netanyahu arasındaki el sıkışmanın ne getirip ne götüreceğini doğrusu henüz anlamış değilim” yanıtını verdi.  

Cumhurbaşkanı, Trump ile ilişkilerinin sorulması üzerine, “Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama tabii düşüncelerimizin örtüşmediği birçok yerler olmuyor değil, oluyor” ifadesini kullandı.

Bu bir felakettir
DÜNYAYA GÜÇLÜ MESAJI İSTANBUL’DAN VERECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerini cuma günü İstanbul'da olağanüstü toplantıya davet ettiklerini kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Dünyaya çok güçlü bir mesajı İstanbul'dan vereceğiz. Şu anda biz İsrail Büyükelçisi’ni zaten gönderdik. Bunun yanında şu anda bizim İsrail'deki elçimizi de biz değerlendirmelerde bulunmak üzere ülkemize çağırdık. Şimdi bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır. Onların da neticesini bekliyoruz. Bütün bunlarla beraber şu anda farklı ülkeler kendi büyükelçilerini çekmeye başladılar. Bunların üzerinde de cuma günü durmuş olacağız. Dünyaya bu konuyu en ideal şekliyle işleyeceğiz."   

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih ABD ve İsraili affetmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih ABD ve İsrail'i affetmeyecek

  

NETANYAHU’YA: HAMAS DİRENİŞ ÖRGÜTÜ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin” diyen İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Twitter’dan sert yanıt verdi:

“Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazla süredir işgal altında tutan ırkçı devletin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır. İnsanlık dersi istiyorsanız on emiri okuyun. Hamas terör örgütü değil. Filistinliler de terörist değildir. Hamas bir direniş örgütüdür. Dünya, ezilen Filistin halkıyla dayanışma içerisindedir.”

Bu bir felakettir
BUCKINGHAM BULUŞMASI
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin başkenti Londra’da Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü.

Buckingham Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı. AA

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı

SEÇİM YORUMU: A, B, C PLANLARIMIZ VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg’e röportajında, 24 Haziran’daki seçimlerle ilgili olarak, kendisinin başkanlığı kazandığı, ancak Parlamentoda karışık bir tablonun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

“Bizde bir laf vardır: Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır.”

7 HAZİRAN ÖRNEĞİ
Erdoğan, “Tasarladığınız sistem sadece hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimlerini kazanmanız durumunda iyi çalışan bir sistem? Bir parçası buna uymadığında çalışmayan bir sistem mi?” sorusuna karşılık, derslerini iyi çalıştıklarını ve sistemi çalıştırmayacak bir gelişmeye de fırsat vermeyeceklerini belirtti. 7 Haziran’da sistemi tıkayan veya tıkamak isteyenler olduğunu, kendisinin de Cumhurbaşkanı olarak sistemin önünü açtığını ve hemen kasım seçimine gidildiğini anlatan Erdoğan, bu seçimlerde halkın “Bu böyle olmaz” diyerek AK Parti’yi tekrar tek başına iktidara getirdiğini, böylelikle de sistemin önünün açıldığını, çalışmaya başladığını söyledi.

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