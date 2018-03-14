Bu askerliğe gönüllü yağıyor! Yüksek maaş alıyorlar, 44 yıldır tatil yapıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBu askerliğe gönüllü yağıyor! Yüksek maaş alıyorlar, 44 yıldır tatil yapıyorlar
Dünya Bu askerliğe gönüllü yağıyor! Yüksek maaş alıyorlar, 44 yıldır tatil yapıyorlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
14.03.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Bu askerliğe gönüllü yağıyor! Yüksek maaş alıyorlar, 44 yıldır tatil yapıyorlar

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Bu askerliğe gönüllü yağıyor! Yüksek maaş alıyorlar, 44 yıldır tatil yapıyorlar

Mavi bereliler ya da BM askerleri, dünyanın en riskli ve zor görevlerinden birini yerine getiriyor. Çatışan tarafların arasına girerek ateşkesi sağlamaya ya da korumaya çalışıyorlar. Bu zor ve tehlikeli görevin bazı istisna yerleri var. O yerlerden biri, Türk ordusunun 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile barışı getirdiği ve güvenliği sağladığı Kıbrıs adası.

BM’nin ‘tatil görevi’ diye adlandırılan Kıbrıs’taki askerlerine verilen yıllık 54 milyon dolarlık bütçe, bu yıl 1 milyon 152 bin dolar artırılarak onaylandı 

EN ESKİ GÖREV YERİ
Kıbrıs adası, dünya üzerinde Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunlu bölge Keşmir’den sonra BM askerlerinin en uzun süreli bulunduğu yer. BM askerleri Kıbrıslı Rumların 1964’te Türklere saldırmaya başlamasından sonra BM Güvenlik Konseyi’nin 186 numaralı kararıyla Ada’ya yerleşti. Görev tanımı, ‘çatışan tarafları ayırmak ve kamu düzenini sağlamak’ diye yazılsa da saldırıya uğrayan Türkleri korumak amacıyla adaya geldiler.
 
İNGİLİZ YEŞİL KALEMLE ÇİZDİ, YEŞİL HAT OLDU
1964’te BM askerlerinin önemli bir bölümü, aynı zamanda Kıbrıs’ın garantör ülkelerinden İngiltere’nin askerlerinden oluşuyordu. Dönemin İngiliz BM komutanı Peter Young, Kıbrıs haritasını önüne koyarak, Türkler ile Rumların bölgelerini yeşil bir kalemle çizdi. O tarihten bu yana, iki taraf arasındaki bölgeye ‘Yeşil Hat’ adı veriliyor.

Bu askerliğe gönüllü yağıyor Yüksek maaş alıyorlar, 44 yıldır tatil yapıyorlar

180 KİLOMETRELİK YEŞİL HAT
1974 Kıbrıs Barış HarekÂtı’yla BM’nin görev tanımı değişti. BM Güvenlik Konseyi, BM askerlerinin Türk ordusunun yeniden belirlediği Yeşil Hat’ta tarafların arasına girmesini ve ara bölgeyi gözlem altında tutmasını kararlaştırdı. BM askerleri 44 yıldır, Kıbrıs adasını kuzeyden güneye ikiye ayıran 180 kilometre uzunluğundaki ara bölgede ateşkesi gözetim altında tutuyor. Ara bölgenin en geniş olduğu yer 7 kilometre. En dar olduğu yer ise ikiye bölünmüş başkent Lefkoşa’da 3 metre genişliğinde.

Güvenlik Konseyi’nin her 6 ayda bir görev süresini uzattığı Kıbrıs’taki BM barış gücünün, Türk ve Rumlar arasında devam eden müzakerelere ev sahipliği yapma görevi de bulunuyor. Bu göreve ‘İyi niyet misyonu’ adı veriliyor. Taraflar müzakereleri, başkent Lefkoşa yakınında ara bölgede kalan ve 1974’ten bu yana kullanılmayan uluslararası Kıbrıs havaalanı binalarında yürütüyor.
 
ASKERLER OTELDE KALIYORLAR
1974 Kıbrıs Barış harekâtının Türklerin can ve mal güvenliğini sağlaması ve Türk ordusunun sınırda sürekli nöbet tutması, Kıbrıs’ın BM askerleri için de ‘tatil adası’ olmasına neden oldu. BM askerlerinin önemli bir bölümü, geçen aya kadar Lefkoşa’da ara bölgede kalan dönemin 5 yıldızlı oteli Ledra Palace’ta konaklıyordu. Askerler, eskiyen otelin yenilenmesine olanak vermek amacıyla, başka tesislere taşındı.
 
13 ÜLKEDEN 969 KİŞİ
BM’nin Kıbrıs’ta 2012’den bu yana tümü maaşlı 968 personeli bulunuyor. 860’ı askeri personel, 69’u polis, 39’u da sivil memur. Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan 119 kişi ise, sözleşmeli görevlerde yer alıyor ve BM’den maaş alıyor. Rakamlar açıklanmasa da özellikle Türk ve Rumlar arasındaki müzakerelere destek veren BM’nin sivil memurlarının yüksek maaş aldıkları biliniyor. Kıbrıs’taki BM gücüne 13 ülke personel veriyor. İngiltere, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Hırvatistan, Macaristan, Paraguay, Peru, Sırbistan ve Slovakya’dan asker ve memurlar, belirli sürelerle görev yapıyor. Bazı özel durumlarda, mayın temizleme gibi teknik konularda Nepalli askerler de geçici görevle adaya geliyor.
 
TASARRUF DERKEN ZAM YAPTILAR
BM, pazartesi günü Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün 2018-19 bütçesini yayınladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya üzerindeki barış gücü faaliyetlerinde tasarruf önlemleri alırken, Kıbrıs’ta artış yaptı. 1 Haziran 2018 / 1 Haziran 2019 dönemi için ayrılan 54 milyon dolarlık bütçeye, 1 milyon 152 bin dolar artış yaptı. Böylece Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün bütçesi 55 milyon 152 bin dolar oldu. BM, bir yandan bütçeyi artırırken, diğer yandan 2 yıl içinde askeri personel sayısında 24 kişilik bir azaltma yapılacağını açıkladı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'