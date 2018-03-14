Bu askerliğe gönüllü yağıyor! Yüksek maaş alıyorlar, 44 yıldır tatil yapıyorlar

BM’nin ‘tatil görevi’ diye adlandırılan Kıbrıs’taki askerlerine verilen yıllık 54 milyon dolarlık bütçe, bu yıl 1 milyon 152 bin dolar artırılarak onaylandı

EN ESKİ GÖREV YERİ

Kıbrıs adası, dünya üzerinde Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunlu bölge Keşmir’den sonra BM askerlerinin en uzun süreli bulunduğu yer. BM askerleri Kıbrıslı Rumların 1964’te Türklere saldırmaya başlamasından sonra BM Güvenlik Konseyi’nin 186 numaralı kararıyla Ada’ya yerleşti. Görev tanımı, ‘çatışan tarafları ayırmak ve kamu düzenini sağlamak’ diye yazılsa da saldırıya uğrayan Türkleri korumak amacıyla adaya geldiler.



İNGİLİZ YEŞİL KALEMLE ÇİZDİ, YEŞİL HAT OLDU

1964’te BM askerlerinin önemli bir bölümü, aynı zamanda Kıbrıs’ın garantör ülkelerinden İngiltere’nin askerlerinden oluşuyordu. Dönemin İngiliz BM komutanı Peter Young, Kıbrıs haritasını önüne koyarak, Türkler ile Rumların bölgelerini yeşil bir kalemle çizdi. O tarihten bu yana, iki taraf arasındaki bölgeye ‘Yeşil Hat’ adı veriliyor.





180 KİLOMETRELİK YEŞİL HAT

1974 Kıbrıs Barış HarekÂtı’yla BM’nin görev tanımı değişti. BM Güvenlik Konseyi, BM askerlerinin Türk ordusunun yeniden belirlediği Yeşil Hat’ta tarafların arasına girmesini ve ara bölgeyi gözlem altında tutmasını kararlaştırdı. BM askerleri 44 yıldır, Kıbrıs adasını kuzeyden güneye ikiye ayıran 180 kilometre uzunluğundaki ara bölgede ateşkesi gözetim altında tutuyor. Ara bölgenin en geniş olduğu yer 7 kilometre. En dar olduğu yer ise ikiye bölünmüş başkent Lefkoşa’da 3 metre genişliğinde.

Güvenlik Konseyi’nin her 6 ayda bir görev süresini uzattığı Kıbrıs’taki BM barış gücünün, Türk ve Rumlar arasında devam eden müzakerelere ev sahipliği yapma görevi de bulunuyor. Bu göreve ‘İyi niyet misyonu’ adı veriliyor. Taraflar müzakereleri, başkent Lefkoşa yakınında ara bölgede kalan ve 1974’ten bu yana kullanılmayan uluslararası Kıbrıs havaalanı binalarında yürütüyor.



ASKERLER OTELDE KALIYORLAR

1974 Kıbrıs Barış harekâtının Türklerin can ve mal güvenliğini sağlaması ve Türk ordusunun sınırda sürekli nöbet tutması, Kıbrıs’ın BM askerleri için de ‘tatil adası’ olmasına neden oldu. BM askerlerinin önemli bir bölümü, geçen aya kadar Lefkoşa’da ara bölgede kalan dönemin 5 yıldızlı oteli Ledra Palace’ta konaklıyordu. Askerler, eskiyen otelin yenilenmesine olanak vermek amacıyla, başka tesislere taşındı.



13 ÜLKEDEN 969 KİŞİ

BM’nin Kıbrıs’ta 2012’den bu yana tümü maaşlı 968 personeli bulunuyor. 860’ı askeri personel, 69’u polis, 39’u da sivil memur. Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan 119 kişi ise, sözleşmeli görevlerde yer alıyor ve BM’den maaş alıyor. Rakamlar açıklanmasa da özellikle Türk ve Rumlar arasındaki müzakerelere destek veren BM’nin sivil memurlarının yüksek maaş aldıkları biliniyor. Kıbrıs’taki BM gücüne 13 ülke personel veriyor. İngiltere, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Hırvatistan, Macaristan, Paraguay, Peru, Sırbistan ve Slovakya’dan asker ve memurlar, belirli sürelerle görev yapıyor. Bazı özel durumlarda, mayın temizleme gibi teknik konularda Nepalli askerler de geçici görevle adaya geliyor.



TASARRUF DERKEN ZAM YAPTILAR

BM, pazartesi günü Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün 2018-19 bütçesini yayınladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya üzerindeki barış gücü faaliyetlerinde tasarruf önlemleri alırken, Kıbrıs’ta artış yaptı. 1 Haziran 2018 / 1 Haziran 2019 dönemi için ayrılan 54 milyon dolarlık bütçeye, 1 milyon 152 bin dolar artış yaptı. Böylece Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün bütçesi 55 milyon 152 bin dolar oldu. BM, bir yandan bütçeyi artırırken, diğer yandan 2 yıl içinde askeri personel sayısında 24 kişilik bir azaltma yapılacağını açıkladı.

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