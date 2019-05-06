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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
06.05.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Brunei Sultanlığı'nda eşcinsellerle ilgili kanun ertelendi

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Brunei Sultanlığı'nda eşcinsellerle ilgili kanun ertelendi

Brunei Sultanlığı'nda, geçen ay yürürlüğe giren eşcinsellerle ilgili kanunun yürürlüğü ertelendi.

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, basına yaptığı açıklamada, geçen ay yürürlüğe giren Şeriat Ceza Kanunu Uygulaması'na ilişkin, "Bazı ceza maddelerimiz yanlış anlaşılmalara sebep oldu ve uluslararası alanda kaygı yarattı." dedi. Bolkiah, yaklaşık 20 senedir ertelenen "eşcinsel ilişkilere ölüm cezası" kanunun uygulamasının yeniden uzatıldığını duyurdu.

Brunei Sultanlığı'nda İslam Ceza Hukuku Yasası'nın ilk üç aşaması 2014 yılında yürürlüğe girmişti.

Başbakanlıktan geçen ay yapılan açıklamada, 2013 tarihli İslam Ceza Hukuku Yasası'nın, 3 Nisan 2019 itibariyle tamamen yürürlüğe girdiği, ülkede ikili hukuk sistemi uygulamasının süreceği belirtilmişti.

Ülkede İslam ceza hukukunun tamamen yürürlüğe girmesinin yanı sıra tecavüz, eşcinsel ilişki ve zina gibi suçların recm ve kırbaçla cezalandırılmasına yönelik kanunlar uluslararası toplum ve örgütler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ünlü aktör George Clooney ve müzisyen Elton John, dünya genelinde Brunei sermayesine ait lüks otelleri boykot çağrısında bulunmuştu.

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