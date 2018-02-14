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    Brüksel’den bir uyarı da Kıbrıs için

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    14.02.2018 - 00:53 | Son Güncelleme:

    GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon (petrol ve doğalgaz arama) faaliyetlerini sürdürmesine Türkiye’nin sert tepki göstermesinin ardından Rumların isteği doğrultusunda devreye giren Avrupa Birliği’nden Ankara’yı kızdıracak bir açıklama geldi.

    AB Komisyonu açıklamasında, Türkiye ile AB arasında 26 Mart’ta Bulgaristan Varna’da yapılacak zirveye atıfta bulunularak, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek olumsuz açıklamalardan kaçınılması istendi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile pazartesi yaptığı telefon görüşmesinden sonraki açıklamaların ardından AB Komisyonu’ndan, Varna’daki toplantıyı odağa yerleştiren Kıbrıs mesajı verilmesi dikkat çekti. Konu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Kuveyt’te yaptıkları görüşmede de gündeme geldi.

    Etiketler: gazetehaberleri , ab , türkiye , kıbrıs
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