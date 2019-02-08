Brüksel’de ‘cehennem’ atışması
İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşmada değişiklikler yapılmasını sağlamak ve bazı yasal güvenceler almak amacıyla Brüksel’e gelen Başbakan Theresa May’in temaslarına ‘cehennem’ tartışması damga vurdu. May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un önceki gün herhangi bir plan olmaksızın Brexit’i teşvik edenlerin “cehennemde özel bir yeri olduğu” yönündeki ifadelerini görüşmede gündeme taşıdı.
TUSK: GERÇEKLER ACITIR
May, Tusk’a çıkışarak kullandığı dilin yardımcı olmadığını ve İngiltere’de geniş çaplı bir şaşkınlığa neden olduğunu dile getirdi. AB kaynaklarına göre Tusk, May’in çıkışı karşısında geri adım atmayarak sözlerinin arkasında durdu ve “gerçekler acıtır” mesajı verdi. Tusk görüşme sonrasında, “Ufukta ilerleme yok” ifadelerini kullanırken May, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile “çetin ama yapıcı” olarak nitelendirilen görüşmesinden de eli boş çıktı.
AB: MÜZAKERE YOK
AB, anlaşmanın müzakereye açılmayacağını ancak ilişkilerin geleceğine yönelik siyasi deklarasyonda oynama yapılabileceğini bir kez daha May’e iletti. Teknik ekipler gelecek hafta Strasbourg’da bir araya gelecek. May ile Juncker’in de ay sonunda görüşmeleri kararlaştırıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle