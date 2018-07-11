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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP - BRÜKSEL
11.07.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

Brüksel buluşması

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Brüksel buluşması

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Brüksel’deki NATO zirvesinde, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da olduğu dünya liderleriyle bir araya gelip görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO Zirvesi, 29 ülke liderinin katılımıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk resmi faaliyeti, yeni karargâhtaki Türkiye NATO Daimi Temsilciliği’nin resmi açılışını yapmak oldu. Brüksel’e indikten sonra NATO karargâhına makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gelen Erdoğan, zirve başlamadan önce Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nin resmi açılışını yaptı. Açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte kesen Erdoğan delegasyonda görev yapan personelle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Erdoğan ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının resmi karşılama törenine katıldı. Erdoğan, NATO binasından tören alanına geçerken ABD Başkanı Donald Trump ile uzunca bir süre sohbet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in mihmandarlığında NATO’nun tarihine ve faaliyetlerine yönelik serginin gezilmesi sırasında da Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın uzunca sohbeti dikkat çekti. Trump, NATO ‘Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın yapıldığı salonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar ile de bir araya geldi. Erdoğan’ın heyetinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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