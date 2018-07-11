Brüksel buluşması
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Brüksel’deki NATO zirvesinde, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da olduğu dünya liderleriyle bir araya gelip görüşmeler gerçekleştirdi.
NATO Zirvesi, 29 ülke liderinin katılımıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk resmi faaliyeti, yeni karargâhtaki Türkiye NATO Daimi Temsilciliği’nin resmi açılışını yapmak oldu. Brüksel’e indikten sonra NATO karargâhına makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gelen Erdoğan, zirve başlamadan önce Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nin resmi açılışını yaptı. Açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte kesen Erdoğan delegasyonda görev yapan personelle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Erdoğan ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının resmi karşılama törenine katıldı. Erdoğan, NATO binasından tören alanına geçerken ABD Başkanı Donald Trump ile uzunca bir süre sohbet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in mihmandarlığında NATO’nun tarihine ve faaliyetlerine yönelik serginin gezilmesi sırasında da Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın uzunca sohbeti dikkat çekti. Trump, NATO ‘Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın yapıldığı salonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar ile de bir araya geldi. Erdoğan’ın heyetinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle