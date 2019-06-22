Brüksel basını manşete taşıdı: “Madalyonun öteki yüzü”
Brüksel'in AB konularını ele alan basılı tek haftalık dergisi, New Europe, TC Devlet ve AB Eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından kaleme alınan ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikalarını savunan “Madalyonun öteki yüzü” başlıklı bir makale yayınlandı.
Bağış’ın Kıbrıs Rum kesimine adeta şamar etkisi yapan makalesini kapak manşeti olarak yayınlayan ve AB’nin tüm kurumlarına dağıtılan dergi, yazıyı dijital sayfalarına da taşıdı.
Türkiye’nin son dönemde Brüksel’de orantısız eleştirilere maruz kaldığını belirten Bağış yazısında Türkiye’nin karmaşık bir coğrafyada tüm bölgesel çekişmelere rağmen kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesine sadık kalarak Avrupa Birliği ülkelerinin de istikrarını sağladığını vurguladı.
Doğu Akdeniz ve enerji konularında Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını detaylarıyla izah eden Bağış, gerek Annan sürecinde gerekse CransMontana sürecinde Türkiye ve KKTC’nin barış ve çözümden yana tutumuna rağmen Rum kesiminin uzlaşmamak için ortaya koyduğu tavırları hatırlatarak Rum yönetimini ödüllendirerek tam üye yapan AB’yi eleştirdi. Gelinen noktada yaşanan sorunların KKTC ile Kıbrıs Rum kesiminin ortak bir enerji komitesi tarafından belirlenecek ortak bir siyaset ile çözülebileceğinin altını çizen Bakan Bağış, aksi takdirde Türkiye’nin Kıbrıs Türk’lerinin haklarını korumak için geri adım atmayacağını vurguladı.
Türkiye’nin AB müzakere sürecinde yaşanan sıkıntıları da anlatan Bağış’ın makalesi bu anlayışın devamı halinde bir kaç yıl içinde Brüksel’de en çok cevabı merak edilen sorunun “Türkiye’yi kim kaybetti ?” sorusu olacağı öngörüsü ile son buldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle