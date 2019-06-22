Brüksel basını manşete taşıdı: “Madalyonun öteki yüzü”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBrüksel basını manşete taşıdı: “Madalyonun öteki yüzü”
GeriDünya Brüksel basını manşete taşıdı: “Madalyonun öteki yüzü”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
22.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Brüksel basını manşete taşıdı: “Madalyonun öteki yüzü”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brüksel basını manşete taşıdı: “Madalyonun öteki yüzü”

Brüksel'in AB konularını ele alan basılı tek haftalık dergisi, New Europe, TC Devlet ve AB Eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından kaleme alınan ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikalarını savunan “Madalyonun öteki yüzü” başlıklı bir makale yayınlandı.

Bağış’ın Kıbrıs Rum kesimine adeta şamar etkisi yapan makalesini kapak manşeti olarak yayınlayan ve AB’nin tüm kurumlarına dağıtılan dergi, yazıyı dijital sayfalarına da taşıdı.

Türkiye’nin son dönemde Brüksel’de orantısız eleştirilere maruz kaldığını belirten Bağış yazısında Türkiye’nin karmaşık bir coğrafyada tüm bölgesel çekişmelere rağmen kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesine sadık kalarak Avrupa Birliği ülkelerinin de istikrarını sağladığını vurguladı.

Doğu Akdeniz ve enerji konularında Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını detaylarıyla izah eden Bağış, gerek Annan sürecinde gerekse CransMontana sürecinde Türkiye ve KKTC’nin barış ve çözümden yana tutumuna rağmen Rum kesiminin uzlaşmamak için ortaya koyduğu tavırları hatırlatarak Rum yönetimini ödüllendirerek tam üye yapan AB’yi eleştirdi. Gelinen noktada yaşanan sorunların KKTC ile Kıbrıs Rum kesiminin ortak bir enerji komitesi tarafından belirlenecek ortak bir siyaset ile çözülebileceğinin altını çizen Bakan Bağış, aksi takdirde Türkiye’nin Kıbrıs Türk’lerinin haklarını korumak için geri adım atmayacağını vurguladı.

Türkiye’nin AB müzakere sürecinde yaşanan sıkıntıları da anlatan Bağış’ın makalesi bu anlayışın devamı halinde bir kaç yıl içinde Brüksel’de en çok cevabı merak edilen sorunun “Türkiye’yi kim kaybetti ?” sorusu olacağı öngörüsü ile son buldu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
"Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak"
ABD'de uçak düştü: 9 ölü
Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede
Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı