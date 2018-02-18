Britanya’daki camiler kapılarını halka açtı

ETKİNLİK kapsamında organizasyona destek veren cami ile ibadethanelerin çalışanları, ziyaretçilerine çay ve içecekler ikram ederken, camideki günlük faaliyetlere ilişkin bilgi aktarıyor, ziyaretçilerin İslam’a ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Etkinlik çerçevesinde İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’taki camilerde, İslam’ın temel kavramları ile inanç unsurlarını tanıtan panoların yer aldığı ve broşürlerin dağıtıldığı sergiler de açılıyor.

Etkinliğin amacı “Medyada yer alan olumsuz haberlerin ötesine geçerek bütün Britanya vatandaşlarına erişmek, İslam inancını ve Müslümanları anlatmak” olarak ifade ediliyor.

Bünyesinde 500’den fazla ulusal, bölgesel ve yerel kuruluş ile camileri, yardım kuruluşlarını ve okulları barındıran şemsiye kuruluş MCB’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, ada nüfusunun yüzde 90’ının hayatında hiç camiye girmediği belirtildi.

MCB açıklamasında, ‘Camimi Ziyaret Et Günü’ ile toplumun üyelerinin birbirini daha iyi tanımasının, ayrıca Müslümanlar ve İslamiyet hakkında halkın bilgilendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.