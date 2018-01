Britanya Kebap Ödülleri’ne destek mesajı

THERESA May mesajında, Britanya Kebab Ödülleri için desteğini iletmekten memnuniyet duyduğunu belirtirken, gıda ve içki sektörünün Britanya ekonomisinin büyümesinde önemli olduğunu vurguladı. May, ‘bu sektörün parçası olan, her yıl gelişen ve popülerleşen kebap sektörünün gelişmesinde yetenekli restorancıların ve şeflerin büyük payı olduğunu söyleyip Britanya Kebap Ödüllerinde aday gösterilenleri şimdiden kutladığını’ belirtti. May mesajını Britanya Kebab Ödülleri ve aday olan kebapçılara yeni yılda başarı dilekleriyle bitirdi.

Britanya Kebap Ödülleri kurucusu ve 2017 seçimlerinde İşçi Partisi Londra milletvekili adayı İbrahim Doğuş, Başbakan Theresa May’in destek mesajının kebap sektörüne ve Britanya Kebap Ödüllerine verilen önemin bir sembolü olduğunu söyledi. 2013’te Britanya Parlamentosunda küçük bir resepsiyonla başlayan Britanya Kebap Ödülleri, 12 Martta altıncı verilecek.

Ödül törenine iki aydan az kalırken Britanya genelinde kebap dükkanları ve restoranları için voting.britishkebabawards.co.uk sitesi üzerinden gelen oylar toplanıyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi Britanya’nın çeşitli bölgelerindeki kebapçılar, sektörün prestijli ödül töreninde yer almak için yarışıyorlar.

Britanya Kebap Ödüllerine katılım için rezervasyonları aldıklarını belirten yetkililer www.britishkebabawards.co.uk ya da nominationskebabawards@gmail.com üzerinden kayıt yapılabileceğini söylediler.