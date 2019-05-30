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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.05.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Brigitte Bierlein Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan oldu

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Brigitte Bierlein Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan oldu

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ulusal mecliste güvenoyu alamayan eski Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin düşmesinin ardından, eylülde yapılacak seçimlere kadar başbakanlık görevini Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein'ın üstleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, basına yaptığı açıklamada, mecliste yapılan oylamayla başbakan ve hükümetinin düşürüldüğünü anımsatarak, anayasaya göre yeni başbakanı belirlemesi gerektiğini, son günlerde yaptığı görüşmeler sonucunda, ülkenin uluslararası camiada itibarını koruyarak seçimlere götürecek yeni ismi belirlediğini söyledi.

Van der Bellen, "Dr. Brigitte Bierlein'ı tanıtmaktan memnuniyet duyuyorum, kendisi önümüzdeki günlerde Avusturya'nın başbakanı olarak göreve başlayacak." dedi.

Ülkeyi hem içeride hem de dışarıda en iyi şekilde temsil edecek, anayasaya uygun isim arayışında olduğuna dikkati çeken Van der Bellen, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bierlein'ın bu görev için en uygun aday olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Bierlein'ın en kısa sürede kuracağı yeni hükümetin, herkesin güven duyacağı önemli uzman ve diplomatlardan oluşacağına kuşku duymadığının altını çizdi.

ÜLKE TARİHİNİN İLK KADIN BAŞBAKANI BİERLEİN OLDU

Avusturya'nın ilk kadın başbakanı olan Bierlein, Van der Bellen'e teşekkürlerini bildirerek, yeni hükümetin en kısa zamanda kurulması için çalışacağını söyledi.

Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı için eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Clemens Jabloner'un, Dışişleri Bakanlığı için de Alexander Schallenberg'in görevlendirileceğini açıklayan Bierlein, kabinenin diğer isimlerinin en kısa sürede belirlenerek, kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Başbakanın, bakanlar kurulunun diğer isimlerini de belirlemesinin ardından geçici hükümet yemin ederek görevine başlayacak.

Avusturya ulusal meclisinde yapılan güven oylaması sonucunda Başbakan Sebastian Kurz ve hükümeti, güven oyu alamayarak düşmüştü.

Avusturya'da iki hafta önce aşırı sağcı eski FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde" ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Kurz, ÖVP ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.

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