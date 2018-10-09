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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
09.10.2018 - 00:32, Son Güncelleme:

Brezilya’nın Trump’ı ilk turu aldı

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Brezilya’nın Trump’ı ilk turu aldı

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da yapılan devlet başkanı seçiminin ilk turunu radikal sağcı aday Jair Bolsonaro önde bitirdi. ABD Başkanı Trump’a yakın görüşlerinden ötürü Bolsonaro’ya ‘Brezilya’nın Trump’ı deniyor.

BREZİLYA’da halk, yeni devlet başkanını seçmek için önceki gün sandık başına gitti. Oyların çoğunluğunun sayıldığı seçimde Bolsonaro oyların yüzde 46’sını alırken, en güçlü rakibi solcu İşçi Partisi’nin adayı Fernando Haddad, oyların yüzde 29’unu aldı. Bolsonaro’ya 49 milyon, Haddad’a ise 31 milyon oy çıktı. Seçim komisyonu yetkilileri, seçimlerin büyük bir problem yaşanmadan barışçıl bir ortamda yapıldığını ifade etti. Seçmenler, önceki günkü seçimde ayrıca eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullandı.

ANKETLERDE ÖNDEYDİ

Seçim öncesi yapılan anketlerde Bolsonaro’nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro’nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti. Jair Bolsonaro, 6 Eylül’de seçim kampanyası sırasında bıçaklanarak yaralanmıştı. Bolsonaro’nun partisinin adı Sosyal Liberal Parti (PSL) ve BBC’ye göre kendisine Brezilya ordusunda destek güçlü.

SERTLİK  YANLISI ESKİ YÜZBAŞI

Bolsonaro, 1955 yılında İtalyan-Alman kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ordudan 1988’de yüzbaşı rütbesiyle ayrıldı.

Suç oranını düşürmek için sert söylemleri dikkat çekiyor. İşkenceyi meşru bir yöntem olarak gördüğünü söyledi. Ölüm cezasını geri getirmek istiyor. Bireysel silahlanmayı da savunuyor.

Trump gibi o da küresel ısınmaya karşı hazırlanan Paris İklim Anlaşması’nı ağır eleştirdi ve Brezilya’yı “yeniden büyük yapmak” söylemini kullandı.

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