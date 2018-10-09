Brezilya’nın Trump’ı ilk turu aldı
Güney Amerika ülkesi Brezilya’da yapılan devlet başkanı seçiminin ilk turunu radikal sağcı aday Jair Bolsonaro önde bitirdi. ABD Başkanı Trump’a yakın görüşlerinden ötürü Bolsonaro’ya ‘Brezilya’nın Trump’ı deniyor.
BREZİLYA’da halk, yeni devlet başkanını seçmek için önceki gün sandık başına gitti. Oyların çoğunluğunun sayıldığı seçimde Bolsonaro oyların yüzde 46’sını alırken, en güçlü rakibi solcu İşçi Partisi’nin adayı Fernando Haddad, oyların yüzde 29’unu aldı. Bolsonaro’ya 49 milyon, Haddad’a ise 31 milyon oy çıktı. Seçim komisyonu yetkilileri, seçimlerin büyük bir problem yaşanmadan barışçıl bir ortamda yapıldığını ifade etti. Seçmenler, önceki günkü seçimde ayrıca eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullandı.
ANKETLERDE ÖNDEYDİ
Seçim öncesi yapılan anketlerde Bolsonaro’nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro’nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti. Jair Bolsonaro, 6 Eylül’de seçim kampanyası sırasında bıçaklanarak yaralanmıştı. Bolsonaro’nun partisinin adı Sosyal Liberal Parti (PSL) ve BBC’ye göre kendisine Brezilya ordusunda destek güçlü.
SERTLİK YANLISI ESKİ YÜZBAŞI
Bolsonaro, 1955 yılında İtalyan-Alman kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ordudan 1988’de yüzbaşı rütbesiyle ayrıldı.
Suç oranını düşürmek için sert söylemleri dikkat çekiyor. İşkenceyi meşru bir yöntem olarak gördüğünü söyledi. Ölüm cezasını geri getirmek istiyor. Bireysel silahlanmayı da savunuyor.
Trump gibi o da küresel ısınmaya karşı hazırlanan Paris İklim Anlaşması’nı ağır eleştirdi ve Brezilya’yı “yeniden büyük yapmak” söylemini kullandı.
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