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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.01.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

"Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması engellenmeli"

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"Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması engellenmeli"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Brezilya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına engel olmak için tüm imkanları seferber etme çağrısında bulundu.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planını ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yoluyla Doğu Kudüs'ün hukuki statüsünü zedeleme amaçlı çalışmalara karşı koyma konuları ele alındı.

Ebu Gayt, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Şu aşamada, Brezilya Devlet Başkanının (Bolsonaro), ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını yeniden gözden geçirmesi için eldeki tüm kozları kullanmaya çok ihtiyaç var. Arapların elinde yeterince koz var ancak bunların toplanması ve koordine edilmesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için de bir sonraki aşamada ciddi bir şekilde çalışmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti.

HONDURAS'IN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMA PLANI

Arap Birliğinden yapılan başka bir açıklamaya göre ise Ebu Gayt, Orta Amerika ülkesi Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinden "büyük rahatsızlık" duyduğunu dile getirdi.

Ebu Gayt, "Herhangi bir devletin bu adımı atmaya yeltenmesi, Kudüs'ü işgal toprağı olarak kabul eden ve Filistin-İsrail arasında gerçekleşecek müzakereler yoluyla nihai statüsü belirlenmeden önce büyükelçiliklerin oraya taşınmasını yasaklayan uluslararası hukuk ilkelerinin açık ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Gayt, Kudüs'ün hukuki statüsünü zedeleyecek adımlar atmayı düşünen ülkelerin, bu pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesi ve bu adımın, Arap ülkeleriyle ilişkilerini nasıl etkileyeceğini etraflıca düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail ve ABD resmi kaynaklarına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen çarşamba Brezilya'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile bir araya gelmiş ve Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunu görüşmüştü.

Şimdiye kadar ABD ve Guatemala büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıdı. Paraguay da bu yönde karar almış ancak hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

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