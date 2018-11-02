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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.11.2018 - 01:04, Son Güncelleme:

Brezilya'dan tartışma çıkaracak karar

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Brezilya'dan tartışma çıkaracak karar

Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Bolsonaro'nun açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Washington Post'un haberine göre, Bolsonaro, muhafazakar çizgideki Israel Hayom gazetesi ile yaptığı söyleşide, "İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda evet demiştim." ifadesini kullandı.

Bolsonaro, devlet başkanı seçildikten sonra yabancı basınla ilki olan söyleşide, İsrail'i uluslararası arenada da destekleme sözü verdi. Aşırı sağcı lider, "BM'de İsrail ile ilgili hemen hemen tüm meselelerde oyumuza güvenebileceğinizden hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

ÖNCE DEVLET OLMASI GEREKLİ

Brasilia'daki Filistin Büyükelçiliğini yerinden kaldırma fikrini de dile getiren Bolsonaro, "Devlet başkanlığı sarayına çok yakın inşa edilmiş. Hiçbir büyükelçilik devlet başkanlığı sarayına çok yakın olamaz, bu nedenle büyükelçiliği taşıma niyetindeyiz. Filistin'in büyükelçilik hakkına sahip olmak için önce devlet olması gerekli." dedi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açıldı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. 

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Bolsonaro'yu Brezilya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından dolayı tebrik ederek, bunu "doğru, heyecan verici ve tarihi bir adım" olarak niteledi.

Bolsonaro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından 28 Ekim'de ikinci tur düzenlenmiş, resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi olmuştu.

SEÇİM TEBRİĞİ

Başbakan Netanyahu, pazartesi akşamı Bolsonaro'yu arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik etmişti.

Öte yandan İsrail basını, Netanyahu'nun Bolsonaro'nun 1 Ocak 2019'da yapılacak yemin törenine katılacağını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açılmıştı.

ABD'nin ardından Paraguay ve Guatemala da elçiliklerini Kudüs'e taşımıştı ancak Guatemala yönetimi, eylül ayında "Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz." açıklamasını yaparak büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurmuştu.

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