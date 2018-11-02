Brezilya'dan tartışma çıkaracak karar
Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Bolsonaro'nun açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.
Washington Post'un haberine göre, Bolsonaro, muhafazakar çizgideki Israel Hayom gazetesi ile yaptığı söyleşide, "İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda evet demiştim." ifadesini kullandı.
Bolsonaro, devlet başkanı seçildikten sonra yabancı basınla ilki olan söyleşide, İsrail'i uluslararası arenada da destekleme sözü verdi. Aşırı sağcı lider, "BM'de İsrail ile ilgili hemen hemen tüm meselelerde oyumuza güvenebileceğinizden hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.
ÖNCE DEVLET OLMASI GEREKLİ
Brasilia'daki Filistin Büyükelçiliğini yerinden kaldırma fikrini de dile getiren Bolsonaro, "Devlet başkanlığı sarayına çok yakın inşa edilmiş. Hiçbir büyükelçilik devlet başkanlığı sarayına çok yakın olamaz, bu nedenle büyükelçiliği taşıma niyetindeyiz. Filistin'in büyükelçilik hakkına sahip olmak için önce devlet olması gerekli." dedi.
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açıldı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.
NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Bolsonaro'yu Brezilya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından dolayı tebrik ederek, bunu "doğru, heyecan verici ve tarihi bir adım" olarak niteledi.
Bolsonaro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız." ifadelerini kullanmıştı.
Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından 28 Ekim'de ikinci tur düzenlenmiş, resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi olmuştu.
SEÇİM TEBRİĞİ
Başbakan Netanyahu, pazartesi akşamı Bolsonaro'yu arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik etmişti.
Öte yandan İsrail basını, Netanyahu'nun Bolsonaro'nun 1 Ocak 2019'da yapılacak yemin törenine katılacağını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açılmıştı.
ABD'nin ardından Paraguay ve Guatemala da elçiliklerini Kudüs'e taşımıştı ancak Guatemala yönetimi, eylül ayında "Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz." açıklamasını yaparak büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurmuştu.
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