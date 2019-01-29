Brezilya'daki faciaya tutuklama geldi
Brezilya'da meydana gelen baraj faciasında 2 mühendis tutuklandı.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde baraj çökmüş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Bugün olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililerden gelen bilgilere göre olayla ilgili 2 mühendisin tutuklandığı bildirildi.
Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.
Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.
Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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