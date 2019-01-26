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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraflar: AP
26.01.2019 - 19:10, Son Güncelleme:

Brezilya’daki baraj felaket göz göre gelmiş

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Brezilya’daki baraj felaket göz göre gelmiş

Brezilya’da resmi rakamlara göre şimdilik 9, yerel yöneticilere göre ise en az 50 kişinin öldüğü baraj faciasına sebep olan şirketin herhangi bir lisanslama işlemi olmadan şirketin işletme izninin uzatıldığı öğrenildi.

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  • Brezilya şokta Baraj çöktü, çok sayıda ölü var
  • Brezilya şokta Baraj çöktü, çok sayıda ölü var
  • Brezilya şokta Baraj çöktü, çok sayıda ölü var
  • Brezilya şokta Baraj çöktü, çok sayıda ölü var
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Brezilya’da resmi rakamlara göre şimdilik 9, yerel yöneticilere göre ise en az 50 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin ise kaybolduğu baraj faciasına sebep olan Vale Şirketi’nin işletme izninin herhangi bir lisanslama işlemi olmadan uzatıldığı öğrenildi. Demir cevheri rafine etmek için çamur kullanan dünyanın en büyük demir ve nikel üreticilerinde olan şirketin izninin herhangi bir lisanslama işlemine tabi tutulmadan 2020 yılına kadar uzatıldığı öğrenildi. Kompleksin genişlemesi için istenen lisansın ise uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve halkın uyarılara rağmen verildiği ortaya çıktı.

Brezilya’daki baraj felaket göz göre gelmiş

TEKNİK ALT YAPIDAN YOKSUN

Nehirleri Gözlem Programı’nın koordinatörü Malu Ribeiro da, barajın bir saatli bomba olduğunu defalarca söylediklerini çünkü lisansının teknik alt yapıdan yoksun şekilde verildiğine işaret etti. Ribeiro doğru izleme yapılmadığını, çevre lisansının birkaç adımından sadece birine uyulduğunu, kurulum, işletme ve sonlandırma lisanslarının sorunlu olduğunu belirtti.

Brezilya’daki baraj felaket göz göre gelmiş

6 EYALETTE YÜKSEK YER UYARISI YAPILDI

Öte yandan barajın yıkılmasıyla oluşan çamur denizinin Paraopeba Nehri’ne karıştığı ve su seviyesini yükseltebileceği uyarısı yapıldı. En az 6 eyalette, insanların nehir yataklarından yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarı yapıldı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da, 300’den fazla kaybın olduğu tahmin edilen felaket bölgesine hareket etti.

Brezilya’daki baraj felaket göz göre gelmiş

“ÇEVRE FELAKETİ YAŞANACAK, HER ŞEY ÖLECEK”

Minas Gerais Çevre Koruma Birliği Genel Müdürü Maria Dalce Ricas, “Bölgenin özellikleri nedeniyle çevresel zararlar kesinlikle çok büyük olacak. Çamur, Serra dos Dois Irmos'a iniyor, Belo Horizonte’de pek çok yolu kapattı. Paraopeba Nehri yönünde Atlantik Ormanı ve pek çok fauna var. Çamur kesinlikle ormanın bir bölümünü yok edecek. Suya ulaşamayan pek çok vahşi hayvan ölecek” ifadelerini kullandı.

Brezilya’daki baraj felaket göz göre gelmiş

Aynı şirketin bir başka barajı 2015 yılının Kasım ayında Mariana şehrinde çökmüş ve resmi rakamlara göre 19 kişi ölmüştü. STK’lar ise ölü sayısının daha fazla olduğunu çamura gömülen pek çok cesede ulaşılamadığını iddia etmişti.

Brezilya’da baraj çöktü: En az 50 ölü
Brezilya’da baraj çöktü: En az 50 ölü
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