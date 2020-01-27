Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 53'e yükseldi

Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan Minas Gerais eyaletinde geçtiğimiz Cuma günü başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymalarında ölü sayısı 53'e yükseldi. Minas Gerais eyaletinde 44, Esprito Santo eyaletinde ise 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Sivil savunma ekipleri yaralı sayısının 19'a, kayıp sayısının ise 25'e yükseldiğini açıkladı.



OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ



Şiddetli yağışlar 72 bin kişinin evlerinden olmasına neden oldu. Sel felaketi nedeniyle 47 şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Bölgede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.



Öte yandan Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'ne göre, Belo Horizonte'de geçtiğimiz Cuma günü kent tarihinin en yağışlı günlerinden biri yaşandı.



Kentte olağanüstü hal ilan edilirken eğitime de ara verildiği duyurulmuş, hayatını kaybedenler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan edilmişti.