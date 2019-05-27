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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.05.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Brezilya'da hapishanede mahkumlar arasında kavga: 15 ölü

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Brezilya'da hapishanede mahkumlar arasında kavga: 15 ölü

Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgada en az 15 kişi öldü.

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  • Brezilyada hapishanede mahkumlar arasında kavga: 15 ölü
  • Brezilyada hapishanede mahkumlar arasında kavga: 15 ölü
  • Brezilyada hapishanede mahkumlar arasında kavga: 15 ölü
  • Brezilyada hapishanede mahkumlar arasında kavga: 15 ölü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eyalet hapishanelerinden sorumlu yetkili Albay Marcus Vinicius Oliveira de Ameida, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi yerleşkesinde, ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kargaşa ve kavganın 15 kişinin ölümüyle sonuçlandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini ifade eden Oliveira de Ameida, durumun kontrol altına alındığını, polis helikopterlerinin cezaevi yerleşkesi üzerinde tedbir amaçlı uçuşlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Olaylar sırasında hapishaneden herhangi bir firar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Anisio Jobim Cezaevi'nde, 2017'nin ocak ayında çıkan ayaklanmada 56 hükümlü yaşamını yitirmiş, çok sayıda mahkum kargaşadan faydalanarak firar etmişti.

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