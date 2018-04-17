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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.04.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem

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Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem

Brezilya'da yolsuzluk suçlamasıyla hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya destek veren "Evsizler Hareketi" üyeleri, Lula'nın oturduğu apartmanda eylem düzenledi.

Evsizler Hareketinin yaklaşık 100 üyesi, devlete ait petrol şirketi Petrobras ile ilgili yolsuzluk skandalının merkezindeki OAS inşaat şirket tarafından Lula'ya rüşvet olarak verildiği ileri sürülen Garuja kentindeki apartman dairesinde eylem yaptı.

Hareketin lideri Guilherme Boulos, Lula'nın tutuklanmasını "adli bir saçmalık" olarak niteledi.

"Eğer bu daire Lula'ya aitse biz buraya davet edildik anlamına gelir, onun izni var. Eğer Lula'ya ait değilse, neden tutuklandığını yargıçlar izah etmeli." diyen Boulos, ilk kez bir yeri sahibinin izniyle işgal ettiklerini söyledi.

Binada yaklaşık 4 saat geçiren eylemciler, yerel polisle yapılan anlaşmanın ardından dağıldı.  Lula, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesinin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onamasının ardından Sao Paulo’daki Metal İşçileri Sendikası binasından 7 Nisan'da çıkarak kendisini bekleyen federal polis yetkililerine teslim olmuştu.

Eski Maliye Bakanı Antonio Palocci, Petrobras'ta yapılan yolsuzlukları soruşturan federal mahkemede verdiği ifadede, Lula'nın çeşitli ticari sözleşmelerde ayrıcalık tanınması karşılığında partisine 96 milyon dolarlık yardım konusunda Odebrecht ile anlaşma yaptığını iddia etmişti. Palocci'nin iddialarına göre, anlaşma, Lula'nın enstitüsü için bir bina ve ticari kullanım amaçlı bir apartman dairesi inşa edilmesini de içeriyordu.

PETROBRAS'TAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.
Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Lula da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.
Federal Savcılık, Lula'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık olmuştu.
Lula, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.
Temyiz Mahkemesi, Lula'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen 9,5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.

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