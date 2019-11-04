Brezilya’da çevre aktivisti öldürüldü
Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Maranhao eyaletinde yerli halkların korunması için Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI) adına çalışmalar yürüten Paulo Paulino Guajajara isimli yerlinin öldürüldüğü bildirildi.
FUNAI tarafından yapılan açıklamada, Amazon Ormanları’nda yasadışı ticari faaliyette bulunan kişilerce kurulan pusu sonucunda ormanları korumakla görevli grubun saldırıya uğradığı, grubun liderlerinden Guajajara’nın hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Çevre koruyucularının uzun süredir bölgede yasadışı ağaç kesen ve hayvancılık yapan kişiler tarafından tehdit edildiği ifade edildi. Ülkenin batısındaki Amazonas eyaletinde eylül ayında da söz konusu vakıf adına çalışmalar yürüten bir görevli daha suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Brezilya, 2017’de çevre aktivistlerinin en fazla suikasta uğradığı ülke oldu. Dünya genelinde 201 suikastın 57’si Brezilya’da yaşandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle