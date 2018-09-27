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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.09.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Brezilya'da 3,4 milyon kişinin oy kullanması yasaklandı

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Brezilya'da 3,4 milyon kişinin oy kullanması yasaklandı

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanı seçimi için parmak izi kaydı yaptırmayan 3,4 milyon kişi oy kullanamayacak.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da parmak izi kaydı yaptırmayan 3,4 milyon kişi, gelecek ay yapılacak devlet başkanı seçiminde oy kullanamayacak.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, dün aldığı kararla 7 Ekim'de yapılması planlanan devlet başkanı seçimi için parmak izi kaydı yaptırmayan vatandaşların oy kullanmasını yasakladı.

Yasak kararı 2'ye karşı 7 oyla kabul edildi. Hakim Luis Roberto Barroso, vatandaşların oy kullanabilmesi için bugüne kadar bilgilendirilmiş olmama ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

Brezilya Sosyalist Partisi, karar üzerine "Bu kişilerin oy kullanmasını yasaklamak, yoksul ve bilgilendirilmemiş kişilerin oy kullanmasını engellemek demektir. Kayıt yaptırmayanların neredeyse yarısı, ülkenin yoksul ve sol partileri destekleyen kesiminin yaşadığı Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Brezilya'da anketler, devlet başkanı seçiminde sağ görüşlü Jair Bolsonaro'nun oyların yüzde 27'sini, solun adayı Fernando Haddad'ın yüzde 21'ini alacağı yönünde.

Ülkede 7 Ekim'de yapılacak seçimde adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa 28 Ekim'de ikinci tur yapılacak.

Seçimin elektronik sistemle yapıldığı Brezilya'da seçmenler 2016'dan bu yana oy kullanabilmeleri için yetkili makamlara parmak izi kaydını yaptırmak zorunda.

Nüfusu 200 milyonu aşan Brezilya'da ilk kez 1996'da hayata geçirilen elektronik oy kullanma sistemi uygulanıyor.

Bu sistemde oylar, internete bağlı olmayan konsollardan hafıza kartıyla toplanıyor ve şifreleniyor. Sonuçlar, bölge seçim merkezleri yoluyla merkezi sisteme aktarılıyor. Uzak bölgelerden ve deniz aşırı büyükelçiliklerden alınan sonuçlar da uydu aracılığıyla yollanıyor.

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