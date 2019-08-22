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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Instagram
22.08.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir

Amazonlarda arka arkaya yaşanan yangınlarla ilgili eleştirilerin odağında olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınları "hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini" iddia etti.

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  • Amazon Ormanları haftalardır yanıyor
  • Amazon Ormanları haftalardır yanıyor
  • Amazon Ormanları haftalardır yanıyor
  • Amazon Ormanları haftalardır yanıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sivil toplum kuruluşları, yangınları Ocak ayında göreve gelen Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlıyor.

Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 bin'den fazla orman yangını çıktı.

Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84'lük bir artışı gösteriyor.

'KANITIM YOK'

Çarşamba günü konu ile ilgili medyanın karşısına çıkan Bolsonaro, yangınlardan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tuttu.

Sağcı lider, "Bana göre orman yangınlarını STK'lar başlatmış olabilir. Çünkü para kaybettiler. Amaçları ne? Brezilya'nın başına dert açmak" dedi.

Bolsonaro, bazı grupların ellerinde kameralarla ormanlara giderek yangın çıkardıklarını savundu.

Brezilya lideri, bu konuda elinde kanıt olmadığını sadece 'böyle hissettiğini' söyledi.

Çevreci gruplar ise Bolsonaro'nun iddialarını "saçmalık" olarak niteledi ve Brezilya liderinin "dikkatleri ormanların yasa dışı olarak yok edilmesine göz yumduğu ve bunu cesaretlendirdiği gerçeğinden başka yöne çekmeye çalıştığını" öne sürdü.

'BÖLGEDE YANGIN GÜNLERİ DÜZENLENİYOR'

Bu yılın Temmuz ayında bölgede hızla bir ormansızlaştırma yaşanmaya başladı. Bunu aynı bölgede Ağustos'ta peşpeşe çıkan yangınlar izledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı.

Yerel gazeteler, bazı bölgelerde halkın, "orman yangını günleri" düzenlemeye başladığını yazıyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bazı bakanların ormanlarda tarım arazisi açılması için bölge halkını cesaretlendiren açıklamalar yaptığına dikkat çekti.

Orman yangınlarıyla ilgili verileri açıklayan Uzay Araştırma Kurumu'nun başkanı geçen ay görevinden alındı.

Bu yangınlar sonrası Norveç ve Almanya da Amazon fonuna yaptığı bağışları durdurdu. Norveç'in bu fona 10 yıl içinde 1,2 milyar dolar aktardığı belirtiliyor.

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