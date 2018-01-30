Brexit’ten sonra ekonomi yavaşlayacak

ANALİZDE, İngiltere’nin AB ile alternatif bir serbest ticaret anlaşması imzalaması halinde gelecek 15 sene içerisinde ekonomik büyümesinin yüzde 5, birlikten çıkmasına rağmen ortak pazarda kalması halinde ise yüzde 2 daha düşük olabileceği hatırlatıldı.

İngiltere’de muhalefette olan İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada söz konusu analizin İngiliz parlamentosunda tartışmaya açılması teklif edildi.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Iain Duncan Smith ise söz konusu habere ilişkin, “Bu tamamlanmamış bir rapor. Rapor, kötü bir görüntü oluşturması için kasten sızdırıldı” ifadelerini kullandı.