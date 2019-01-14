BrexIt’ten sonra bu kez de ‘DexIt’
İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma kararı ‘Brexit’ten sonra Almanya’da da ‘Dexit’i gündeme geldi.
Almanya’da son dönemde hızla güçlenen ve Federal Meclis’te ana muhalefette olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Almanya’nın AB’den ayrılmasını istiyor. Brexit’e atıfta bulunarak ‘Dexit’i savunan aşırı sağcı AfD, mayıs ayında yapılacak AP seçimleri için adaylarını belirlediği kongrede Almanya’nın AB’den çıkmasını programına alıp almamayı tartıştı.
2024’E KADAR SÜRE
Riesa kentinde AfD 500 parti delegesiyle topladığı genel kurulunda milletvekili aday listesini belirledi. AP vekili adaylarının tamamı Dexit’i desteklediklerini söyledi. AfD, AB’de köklü reformların yapılmaması durumunda 2024’te Dexit için düğmeye basacağını açıkladı.
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