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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.10.2019 - 01:51, Son Güncelleme:

Brexit'te flaş gelişme

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Brexit'te flaş gelişme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarma sözüne rağmen Brüksel'den üç aylık erteleme talebinde bulundu.

Johnson, Brexit anlaşmasının parlamentoda kabul edilmemesi durumunda hükümeti 19 Ekim saat 23.00'e kadar AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasa gereği AB'ye mektup yazdı. Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen Johnson, mektuba imza atmadı.

Johnson, Brüksel'e gönderdiği diğer bir mektupta da yeni bir ertelemenin neden "kötü bir fikir" olduğunu izah etti.

İngiltere Başbakanı, mektupta şunları kaydetti:

"Başka bir ertelemenin İngiltere'nin ve AB ortaklarımızın çıkarlarına ve aramızdaki ilişkiye zarar vereceği yönündeki görüşlerimi açıkça ifade ettim. Bir sonraki aşamaya geçip, halklarımızın paylaştığı bu kıtadaki komşular ve arkadaşlar olarak uzun tarihimizin temelleri üzerine yeni bir ilişki kurabilmek için bu süreci bir sonuca ulaştırmalıyız."

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erteleme talebi ulaştı. Nasıl karşılık verileceği konusunda şimdi AB liderleriyle istişareye başlayacağım." ifadesini kullandı.

Johnson, AB ile vardığı anlaşmayı 31 Ekim'e kadar parlamentodan geçirmeyi başarırsa, yeni bir ertelemeye gerek kalmayacak. Ancak parlamentonun anlaşmaya onay vermemesi veya AB'nin erteleme talebini reddetmesi durumunda İngiltere, ay sonunda AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak.

JOHNSON'I ERTELEME İSTEMEYE MECBUR BIRAKAN YASALAR

İngiltere Parlamentosu, 37 yıl sonra ilk kez bir cumartesi günü toplanarak yeni Brexit anlaşmasını görüşmüştü.

Görüşmelerin ardından Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un kararıyla anlaşmadan önce bir değişiklik önergesi oylanmıştı.

Anlaşma üzerine yapılacak oylamanın Brexit için gerekli tüm yasal düzenlemeler geçene kadar ertelenmesini içeren değişiklik, 306'ya karşı 322 oyla kabul edilmişti.

Parlamento, geçen ay da 19 Ekim saat 23.00'e kadar Brexit anlaşmasının kabul edilmemesi durumunda olası bir anlaşmasız ayrılığı önlemek için hükümeti yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan tasarıya onay vermişti.

31 Ekim'de ülkeyi AB'den çıkaracağını söyleyen Johnson, dünkü oylama sonunda yaptığı açıklamada, "AB ile bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim ve yasalar da beni buna zorlayamaz." demişti.

YENİ ANLAŞMA

İngiltere ile AB, geçen perşembe günü Brexit konusunda yeni bir anlaşmaya varmıştı. Daha önce 3 kez reddedilen anlaşmada tepkilere yol açan Kuzey İrlanda'ya ilişkin "tedbir maddesi" kaldırılarak, yeni bir düzenlemeye yer verilmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan Brexit referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı ancak İngiltere'de seçmenlerin yüzde 46'sı, Galler'de yüzde 47'si, Kuzey İrlanda'da yüzde 56'sı, İskoçya'da ise yüzde 62'si AB üyeliğinin devamından yana oy kullanmıştı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart olan Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.

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