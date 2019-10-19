Brexit’te bugün kritik oylama
İNGİLTERE’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) konusunda Brüksel ile Londra önceki gün bir anlaşma sağlasa da sürecin anahtarı bir kez daha Avam Kamarası’nda.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın hem AB hem de ülkesi için ‘iyi’ olarak nitelediği, AB liderlerinin de arka çıktığı ‘yeni belge’, bugün İngiliz parlamenterlerin onayına sunulacak. Avam Kamarası’nda en son cumartesi oturumu 1982’de Arjantin’in Falkland Adaları’nı işgal etmesi nedeniyle yapılmıştı. Anlaşmaya yönelik yine ciddi muhalefet oluşurken Johnson Brüksel’den döner dönmez özellikle kendi partisinin yeni metne desteğini sağlamak için çalışmaya başladı. İngiliz parlamenterlerin önünde ise iki yol var. Bunlardan ilki anlaşmanın referanduma sunulup sunulmamasına ilişkin bir önerge üzerinde oylama yapılması. Diğeri ise anlaşmanın doğrudan oylanması. Anlaşmalı Brexit’in öngörüldüğü gibi 31 Ekim’de gerçekleşebilmesinin en kısa yolu İngiliz parlamenterlerin üzerinde anlaşılan belgeye onay vermesi. Farklı bir opsiyonun devreye girmesi halinde ya anlaşmasız Brexit ya da AB’nin kabul etmesi şartıyla yeni bir erteleme olasılığı daha yüksek.
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